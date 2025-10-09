Ефимов: шесть объектов образования построят по МаИП на западе Москвы

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Шесть новых образовательных объектов появятся в Раменках, Солнцеве и Очаково-Матвеевском районе на западе столицы в рамках масштабных инвестиционных проектов, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Для возведения объектов образования город выделил шесть участков: по два в трех районах Западного административного округа – в Раменках, Солнцеве и Очаково-Матвеевском. Здесь инвесторы и девелоперы, как уточнила глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева, построят два школьных корпуса на 1575 мест, три детских сада на 725 воспитанников суммарно и центр дополнительного образования. Общая площадь зданий приблизится к 54 тысячам "квадратов".

"Реализация масштабных инвестиционных проектов позволяет развивать социальную инфраструктуру в разных районах столицы. Для возведения объектов образования в Западном административном округе в рамках МаИП город предоставил инвесторам и застройщику около шести гектаров земли. С ними заключены соответствующие договоры аренды участков. Сейчас проекты находятся на разных стадиях реализации", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Так, школа на 825 учащихся и детский сад на 350 мест в свое время заработают на улице Матросова, инвестору выделено для строительства свыше трех гектаров земли. Центр дополнительного образования с комплексным обучением воспитанников коррекционных школ и центров содействия семейному воспитанию появится в Раменках. Соловьева заметила, что выполнение этих масштабных инвестпроектов поможет обеспечить юных москвичей современными и комфортными учебными и развивающими пространствами.

Напомним, что масштабный инвестиционный проект – особый статус, присваиваемый важным для развития Москвы объектам, таким как инновационные центры, многофункциональные и спортивные комплексы, социальные учреждения и транспортные узлы, для возведения которых застройщики арендуют землю у города на пять лет.