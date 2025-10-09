Появились подробности о водителе, сбившем людей в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 9 окт – РИА Новости. Водителю, сбившему людей на иномарке у остановки в Новосибирске, оказалось 19 лет, с ним работают сотрудники Госавтоинспекции, сообщает в четверг ГУ МВД по Новосибирской области.

Вечером в четверг водитель, управляя автомобилем Volkswage n Polo, сбил людей у остановки в Новосибирске . По предварительной информации, в ДТП пострадали шесть человек. У водителя выявлены признаки алкогольного опьянения.

"Водитель, 2006 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Polo, совершил наезд на граждан, находящихся вблизи остановки Октябрьский универмаг. В ДТП пострадали шесть человек, все госпитализированы. У водителя выявлены признаки алкогольного опьянения. В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении.

В "главке" РИА Новости уточнили, что водителю 19 лет.