Появились подробности о водителе, сбившем людей в Новосибирске
Появились подробности о водителе, сбившем людей в Новосибирске - РИА Новости, 09.10.2025
Появились подробности о водителе, сбившем людей в Новосибирске
Водителю, сбившему людей на иномарке у остановки в Новосибирске, оказалось 19 лет, с ним работают сотрудники Госавтоинспекции, сообщает в четверг ГУ МВД по...
2025-10-09T20:37:00+03:00
2025-10-09T20:37:00+03:00
2025-10-09T20:40:00+03:00
Появились подробности о водителе, сбившем людей в Новосибирске
Сбивший людей в Новосибирске 19-летний водитель вел машину в нетрезвом виде
НОВОСИБИРСК, 9 окт – РИА Новости. Водителю, сбившему людей на иномарке у остановки в Новосибирске, оказалось 19 лет, с ним работают сотрудники Госавтоинспекции, сообщает в четверг ГУ МВД по Новосибирской области.
Вечером в четверг водитель, управляя автомобилем Volkswage
n Polo, сбил людей у остановки в Новосибирске
. По предварительной информации, в ДТП пострадали шесть человек. У водителя выявлены признаки алкогольного опьянения.
"Водитель, 2006 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Polo, совершил наезд на граждан, находящихся вблизи остановки Октябрьский универмаг. В ДТП пострадали шесть человек, все госпитализированы. У водителя выявлены признаки алкогольного опьянения. В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении.
В "главке" РИА Новости уточнили, что водителю 19 лет.
По данным областного минздрава, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, еще четверо в тяжелом и еще один – в состоянии средней степени тяжести.