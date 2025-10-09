Рейтинг@Mail.ru
Премьер Латвии прокомментировала идею создания стены дронов в ЕС - РИА Новости, 09.10.2025
16:12 09.10.2025
Премьер Латвии прокомментировала идею создания стены дронов в ЕС
Премьер Латвии прокомментировала идею создания стены дронов в ЕС - РИА Новости, 09.10.2025
Премьер Латвии прокомментировала идею создания стены дронов в ЕС
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что идея создания так называемой стены дронов вдоль восточной границы ЕС еще "очень сырая", поскольку никто из... РИА Новости, 09.10.2025
Премьер Латвии прокомментировала идею создания стены дронов в ЕС

Эвика Силиня
Эвика Силиня - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Omar Havana
Эвика Силиня. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что идея создания так называемой стены дронов вдоль восточной границы ЕС еще "очень сырая", поскольку никто из стран объединения еще не знает всех ее деталей, передает агентство Блумберг по итогам интервью с политиком.
"Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что приветствует план ЕС по созданию так называемой стены дронов вдоль восточной границы блока, но назвала эту идею "очень сырой", - говорится в сообщении.
По ее словам, "никто на самом деле не знает всех деталей".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу по созданию "стены дронов" в Европе, ранее заявил, что, как показывает история, создание стен - это всегда плохо.
Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что Еврокомиссия хочет в течение года реализовать проект защиты от БПЛА в приграничных с РФ странах Евросоюза. Проект будет носить название Eastern Flank Watch ("Восточный дозор") и включит системы мониторинга и перехвата целей на суше, в воздухе и на море.
