ВС России уничтожили Leopard на Константиновском направлении

ДОНЕЦК, 9 окт — РИА Новости. Расчёты ударных БПЛА "Южной" группировки ВС РФ уничтожили немецкий танк Leopard 1A5 и бронемашину "Козак" украинских сил на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.

"ББМ "Козак" была замечена при передвижении по дороге в черте городской застройки. Точным ударом FPV-дрона бронетехника противника уничтожена вместе с находившимися в ней военнослужащими", — отметили в ведомстве.