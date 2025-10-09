https://ria.ru/20251009/drony-2047227182.html
ВС России уничтожили Leopard на Константиновском направлении
ВС России уничтожили Leopard на Константиновском направлении - РИА Новости, 09.10.2025
ВС России уничтожили Leopard на Константиновском направлении
Расчёты ударных БПЛА "Южной" группировки ВС РФ уничтожили немецкий танк Leopard 1A5 и бронемашину "Козак" украинских сил на константиновском направлении в ДНР,... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T11:08:00+03:00
2025-10-09T11:08:00+03:00
2025-10-09T11:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
германия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045390679_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_34a6dc76e4d580947863afd61f296cd7.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045390679_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_3d83a8fb4f40cc1407125b1e2b09f83b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донецкая народная республика, германия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Германия, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили Leopard на Константиновском направлении
ВФ РФ уничтожили танк Leopard в ДНР. Что известно