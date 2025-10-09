Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:08 09.10.2025
ВС России уничтожили Leopard на Константиновском направлении
© РИА Новости / Станислав Красильников | Российский военнослужащий
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 окт — РИА Новости. Расчёты ударных БПЛА "Южной" группировки ВС РФ уничтожили немецкий танк Leopard 1A5 и бронемашину "Козак" украинских сил на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В ходе разведки местности севернее Клебан-Быкского водохранилища операторами ударных FPV-дронов был обнаружен замаскированный танк Leopard 1A5, переданный Германией на вооружение подразделений ВСУ. Боевая машина была незамедлительно уничтожена точным ударом дрона", — говорится в сообщении.
Кроме того, операторы БПЛА пресекли попытку перемещения личного состава ВСУ на бронебойной машине "Козак" в Константиновке.
"ББМ "Козак" была замечена при передвижении по дороге в черте городской застройки. Точным ударом FPV-дрона бронетехника противника уничтожена вместе с находившимися в ней военнослужащими", — отметили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2025 МИА «Россия сегодня»
