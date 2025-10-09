https://ria.ru/20251009/drony-2047187096.html
Российские дроны залистовали позиции ВСУ на правом берегу Днепра
Военнослужащие подразделения БПЛА группировки войск "Днепр" выполнили залистовывание позиций ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Министерстве... РИА Новости, 09.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
днепр (река)
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепр (река)
Российские дроны залистовали позиции ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет БПЛА ВС России заблокировал позиции ВСУ на правом берегу Днепра