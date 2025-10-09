Рейтинг@Mail.ru
Российские дроны залистовали позиции ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 09.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:23 09.10.2025
Российские дроны залистовали позиции ВСУ на правом берегу Днепра
Российские дроны залистовали позиции ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 09.10.2025
Российские дроны залистовали позиции ВСУ на правом берегу Днепра
Военнослужащие подразделения БПЛА группировки войск "Днепр" выполнили залистовывание позиций ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Министерстве... РИА Новости, 09.10.2025
Российские дроны залистовали позиции ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА НовостиВоеннослужащие Росгвардии в Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 9 окт - РИА Новости. Военнослужащие подразделения БПЛА группировки войск "Днепр" выполнили залистовывание позиций ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
"Расчёт БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с использованием дрона квадрокоптерного типа, выполнили залистовывание позиций противника на правом берегу Днепра в Херсонской области", - сказали в оборонном ведомстве.
Российские военнослужащие подготовили более 1000 листовок с призывом к военнослужащим ВСУ, добровольно сложить оружие и тем самым сохранить себе жизнь и здоровье, и предотвратить бессмысленное кровопролитие.
Использование дронов позволяет без потерь среди наших бойцов, выполнять специальные задачи по нанесению морально-психологического удара по военнослужащим ВСУ, находящимся на боевых позициях.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
