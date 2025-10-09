Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области после атаки дрона ВСУ пострадал мужчина
13:17 09.10.2025 (обновлено: 22:59 09.10.2025)
В Белгородской области после атаки дрона ВСУ пострадал мужчина
В Белгородской области после атаки дрона ВСУ пострадал мужчина
Мужчина пострадал в Шебекинском округе Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по грузовому автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 09.10.2025
В Белгородской области после атаки дрона ВСУ пострадал мужчина

В Белгородской области при ударе дрона ВСУ по грузовику пострадал мужчина

Машина скорой помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 9 окт – РИА Новости. Мужчина пострадал в Шебекинском округе Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по грузовому автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Шебекинском округе в результате атаки беспилотника ВСУ пострадал мирный житель. На участке автодороги Белянка — Сурково дрон ударил по грузовому автомобилю. Водителя с минно-взрывной травмой, непроникающим ранением головы, закрытым переломом плеча, а также ссадинами и ушибами ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что транспортное средство повреждено.
"Сдавайся": пленный ВСУ рассказал, как его обмануло командование
