Британский доброволец рассказал, почему вступил в ВС России
Британский доброволец рассказал, почему вступил в ВС России
Доброволец Эйден Миннис из Британии, участвующий в СВО на стороне России, заявил РИА Новости, что не мог смириться с тем, что его бывшая родина спонсирует... РИА Новости, 09.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донбасс
великобритания
россия
донбасс
великобритания
в мире, россия, донбасс, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донбасс, Великобритания
Британский доброволец заявил, что не мог смириться с убийством жителей Донбасса