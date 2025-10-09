Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН приветствовал мирные договоренности Израиля и ХАМАС - РИА Новости, 09.10.2025
03:27 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/dogovor-2047181568.html
Генсек ООН приветствовал мирные договоренности Израиля и ХАМАС
Генсек ООН приветствовал мирные договоренности Израиля и ХАМАС - РИА Новости, 09.10.2025
Генсек ООН приветствовал мирные договоренности Израиля и ХАМАС
Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал мирные договоренности между Израилем и ХАМАС, заявил, что Всемирная Организация готова поддержать сделку и нарастить... РИА Новости, 09.10.2025
в мире
израиль
сша
катар
антониу гутерреш
дональд трамп
оон
хамас
израиль
сша
катар
в мире, израиль, сша, катар, антониу гутерреш, дональд трамп, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Катар, Антониу Гутерреш, Дональд Трамп, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Генсек ООН приветствовал мирные договоренности Израиля и ХАМАС

© РИА НовостиГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 9 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал мирные договоренности между Израилем и ХАМАС, заявил, что Всемирная Организация готова поддержать сделку и нарастить объемы гумпомощи.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил достигнутой договоренность между Израилем и ХАМАС об исполнении первой фазы плана по урегулированию ситуации: палестинское движение освободит заложников, Израиль отведет войска.
Боец в маске под флагом Палестины - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
СМИ: ХАМАС заявило, что обменяет заложников на палестинских заключенных
03:24
"Я приветствую объявление о заключении соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в Газе, основанного на предложении, выдвинутом президентом Дональдом Трампом", – указал Гутерреш.
Он отметил, что ООН поддержит полное выполнение соглашения, нарастит объемы гумпомощи, а также "будет продвигать" усилия по восстановлению Газы.
"Я настоятельно призываю все заинтересованные стороны воспользоваться этой важной возможностью, чтобы проложить надежный политический путь к прекращению оккупации, признанию права палестинского народа на самоопределение и достижению решения о создании двух государств, которое позволит израильтянам и палестинцам жить в мире и безопасности. Ставки как никогда высоки", – добавил генсек ООН.
Гутерреш также высоко оценил посреднические усилия США, Катара, Турции и Египта.
Дым в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
ХАМАС призвало Трампа обязать Израиль выполнить соглашение по Газе
02:25
 
В миреИзраильСШАКатарАнтониу ГутеррешДональд ТрампООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
