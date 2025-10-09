Генсек ООН приветствовал мирные договоренности Израиля и ХАМАС

ООН, 9 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал мирные договоренности между Израилем и ХАМАС, заявил, что Всемирная Организация готова поддержать сделку и нарастить объемы гумпомощи.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил достигнутой договоренность между Израилем и ХАМАС об исполнении первой фазы плана по урегулированию ситуации: палестинское движение освободит заложников, Израиль отведет войска.
"Я приветствую объявление о заключении соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в Газе, основанного на предложении, выдвинутом президентом Дональдом Трампом", – указал Гутерреш.
Он отметил, что ООН поддержит полное выполнение соглашения, нарастит объемы гумпомощи, а также "будет продвигать" усилия по восстановлению Газы.
"Я настоятельно призываю все заинтересованные стороны воспользоваться этой важной возможностью, чтобы проложить надежный политический путь к прекращению оккупации, признанию права палестинского народа на самоопределение и достижению решения о создании двух государств, которое позволит израильтянам и палестинцам жить в мире и безопасности. Ставки как никогда высоки", – добавил генсек ООН.