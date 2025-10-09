Рейтинг@Mail.ru
00:49 09.10.2025
Дмитриев поблагодарил конгрессвумен США Луну за позицию в поддержку мира
Дмитриев поблагодарил конгрессвумен США Луну за позицию в поддержку мира
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поблагодарил конгрессвумен РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T00:49:00+03:00
2025-10-09T00:49:00+03:00
экономика, россия, сша, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, Россия, США, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поблагодарил конгрессвумен США Анну Паулину Луну за "смелую позицию в поддержку мира и диалога" и заявил, что с нетерпением ждет встречи с ней.
"Уважаемая конгрессвумен Луна, спасибо вам за вашу смелую позицию в поддержку мира и диалога. Мир зависит от того, насколько США и Россия способны слушать и понимать друг друга, а также вместе работать для решения глобальных проблем. Я с нетерпением жду нашей встречи и конструктивного обсуждения", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Ранее Луна заявила РИА Новости, что рассчитывает позднее в октябре встретиться с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым для обсуждения "торговли и мира".
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Дмитриев заявил о переломном моменте в США
22 сентября, 01:06
 
