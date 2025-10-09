В Уфе прооперировали девочку, которую выбросили из окна

Инцидент с трехлетней девочкой произошел утром на улице Ульяновых. По предварительным данным следствия, ребёнка с четвертого этажа сбросил вниз 34-летний отец, ранее наблюдавшийся у психиатра. Девочка в крайне тяжёлом состоянии госпитализирована. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.