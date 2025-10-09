https://ria.ru/20251009/devochka-2047256028.html
В Уфе прооперировали девочку, которую выбросили из окна
УФА, 9 окт – РИА Новости.
Бригада нейрохирургов два часа оперировала маленькую девочку, которую отец выбросил из окна в Уфе, ребенок остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале
Инцидент с трехлетней девочкой произошел утром на улице Ульяновых. По предварительным данным следствия, ребёнка с четвертого этажа сбросил вниз 34-летний отец, ранее наблюдавшийся у психиатра. Девочка в крайне тяжёлом состоянии госпитализирована. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
"Нейрохирурги городской детской больницы №17 прооперировали 3-летнюю девочку. Она находится в реанимации", - написал Рахматуллин.
Он опубликовал видеообращение исполняющего обязанности заведующего детским отделением больницы №17 Константина Нигматуллина. "Проведена двухчасовая операция. После операции ребенок находится в реанимационном отделение. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое", - сказал Нигматуллин.