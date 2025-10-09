https://ria.ru/20251009/devochka-2047207997.html
Девочку, которую отец сбросил с четвертого этажа в Уфе, оперируют
УФА, 9 окт - РИА Новости.
Врачи в операционной делают всё, чтобы сохранить жизнь маленькой девочки, которую отец сбросил с четвёртого этажа, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своём Telegram-канале
.
Он сообщил, что держит на контроле состояние трехлетней девочки, которая пострадала после падения с высоты.
"Ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в детскую больницу №17. Сейчас она находится в операционной. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить ее жизнь", - написал Рахматуллин.
Ранее мэр Уфы
Ратмир Мавлиев в своём Telegram-канале сообщал, что в Орджоникидзевском районе
мужчина сбросил с четвёртого этажа дома малыша.
В прокуратуре региона сообщали, что утром 34-летний мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже многоквартирного дома по улице Ульяновых в Уфе свою трехлетнюю дочь. В момент инцидента отец с дочерью находились в квартире вдвоем, мать со старшим сыном выехали в санаторий в другой субъект.
Следователи возбудили уголовное дело.