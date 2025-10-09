Рейтинг@Mail.ru
Девочку, которую отец сбросил с четвертого этажа в Уфе, оперируют - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:33 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/devochka-2047207997.html
Девочку, которую отец сбросил с четвертого этажа в Уфе, оперируют
Девочку, которую отец сбросил с четвертого этажа в Уфе, оперируют - РИА Новости, 09.10.2025
Девочку, которую отец сбросил с четвертого этажа в Уфе, оперируют
Врачи в операционной делают всё, чтобы сохранить жизнь маленькой девочки, которую отец сбросил с четвёртого этажа, сообщил министр здравоохранения Башкирии... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T09:33:00+03:00
2025-10-09T09:33:00+03:00
орджоникидзевский район
уфа
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
https://ria.ru/20251006/ekaterinburg-2046577643.html
https://ria.ru/20250928/muzhchina-2044896708.html
орджоникидзевский район
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
орджоникидзевский район, уфа, происшествия
Орджоникидзевский район, Уфа, Происшествия
Девочку, которую отец сбросил с четвертого этажа в Уфе, оперируют

Появились подробности о ребенке, которого отец сбросил с четвертого этажа в Уфе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 9 окт - РИА Новости. Врачи в операционной делают всё, чтобы сохранить жизнь маленькой девочки, которую отец сбросил с четвёртого этажа, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своём Telegram-канале.
Он сообщил, что держит на контроле состояние трехлетней девочки, которая пострадала после падения с высоты.
Суд - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Жителя Екатеринбурга, убившего годовалую дочь, отправили на лечение
6 октября, 09:43
"Ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в детскую больницу №17. Сейчас она находится в операционной. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить ее жизнь", - написал Рахматуллин.
Ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своём Telegram-канале сообщал, что в Орджоникидзевском районе мужчина сбросил с четвёртого этажа дома малыша.
В прокуратуре региона сообщали, что утром 34-летний мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже многоквартирного дома по улице Ульяновых в Уфе свою трехлетнюю дочь. В момент инцидента отец с дочерью находились в квартире вдвоем, мать со старшим сыном выехали в санаторий в другой субъект.
Следователи возбудили уголовное дело.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
В Калининградской области мужчина пытался зарезать ребенка
28 сентября, 12:35
 
Орджоникидзевский районУфаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала