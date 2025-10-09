Девочку, которую отец сбросил с четвертого этажа в Уфе, оперируют

УФА, 9 окт - РИА Новости. Врачи в операционной делают всё, чтобы сохранить жизнь маленькой девочки, которую отец сбросил с четвёртого этажа, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своём Врачи в операционной делают всё, чтобы сохранить жизнь маленькой девочки, которую отец сбросил с четвёртого этажа, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своём Telegram-канале

Он сообщил, что держит на контроле состояние трехлетней девочки, которая пострадала после падения с высоты.

"Ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в детскую больницу №17. Сейчас она находится в операционной. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить ее жизнь", - написал Рахматуллин.

Ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своём Telegram-канале сообщал, что в Орджоникидзевском районе мужчина сбросил с четвёртого этажа дома малыша.

В прокуратуре региона сообщали, что утром 34-летний мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже многоквартирного дома по улице Ульяновых в Уфе свою трехлетнюю дочь. В момент инцидента отец с дочерью находились в квартире вдвоем, мать со старшим сыном выехали в санаторий в другой субъект.