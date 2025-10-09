Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Днепра" сорвали ротацию украинских боевиков в Херсонской области - РИА Новости, 09.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:45 09.10.2025
Бойцы "Днепра" сорвали ротацию украинских боевиков в Херсонской области
Бойцы "Днепра" сорвали ротацию украинских боевиков в Херсонской области
Разведподразделение десантников российской группировки войск "Днепр" выявило в Херсонской области и уничтожило украинскую БМП Bradley производства США, тем... РИА Новости, 09.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
сша
вооруженные силы украины
херсонская область
сша
в мире, херсонская область , сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , США, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Днепра" сорвали ротацию украинских боевиков в Херсонской области

Российские десантники сорвали ротацию ВСУ в Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 9 окт - РИА Новости. Разведподразделение десантников российской группировки войск "Днепр" выявило в Херсонской области и уничтожило украинскую БМП Bradley производства США, тем самым сорвав ротацию личного состава ВСУ на линии боевого соприкосновения, сообщил РИА Новости разведчик-десантник "Днепра" с позывным "Профессор".
"В квадрате велась разведка, заметили издалека направляющуюся технику, которую потом идентифицировали, как "Брэдли". (ВСУ) производили ротацию… Поступила команда: "На взлет-цель обездвижить-уничтожить". Был вылет. Разведка его ("Брэдли" - ред.) все это время вела. Корректировала нас. Куда он едет, где свернул, где становился, и так далее. Первым (дроном - ред.) обездвижили, вторым добили, сгорел", - сказал "Профессор".
По словам военнослужащего, чаще всего сейчас им приходится уничтожать пункты управления БПЛА противника, замаскированные пункты временной дислокации врага, а также антенны и РЛС.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Версия 2023.1 Beta
