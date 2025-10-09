Рейтинг@Mail.ru
ВСУ используют БПЛА с самодельными боеприпасами, рассказал боец - РИА Новости, 09.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:53 09.10.2025
ВСУ используют БПЛА с самодельными боеприпасами, рассказал боец
ВСУ используют БПЛА с самодельными боеприпасами, рассказал боец - РИА Новости, 09.10.2025
ВСУ используют БПЛА с самодельными боеприпасами, рассказал боец
Боевики киевского режима применяют в Херсонской области ударные FPV-дроны с закрепленными на них, кустарно собранными, зажигательными боеприпасами, сообщил РИА... РИА Новости, 09.10.2025
ВСУ используют БПЛА с самодельными боеприпасами, рассказал боец

ВСУ применяют ударные дроны с самодельными боеприпасами в Херсонской области

Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Украинский военнослужащий. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 9 окт - РИА Новости. Боевики киевского режима применяют в Херсонской области ударные FPV-дроны с закрепленными на них, кустарно собранными, зажигательными боеприпасами, сообщил РИА Новости разведчик десантник "Днепра" с позывными "Кэп".
"Зажигалки, да. Используют различные снаряды, переделанные самопалы, которые имеют и пробивную и зажигательную способность. То есть, ведут доработки снарядов", - сказал десантник с позывным "Кэп".
По словам бойца, зажигательные боеприпасы создаются ВСУ кустарным способом.
"Прилетает ударный дрон, FPV, соответственно. Снаряд выглядит в виде зеленой капсулы. На ней установлен "джоник", который может срабатывать абсолютно на всё: на движение, на сейсмические волны, очень много принципов инициации его", - подчеркнул боец.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
