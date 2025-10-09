ВСУ используют БПЛА с самодельными боеприпасами, рассказал боец

https://ria.ru/20251009/desantnik-2047185148.html
ГЕНИЧЕСК, 9 окт - РИА Новости. Боевики киевского режима применяют в Херсонской области ударные FPV-дроны с закрепленными на них, кустарно собранными, зажигательными боеприпасами, сообщил РИА Новости разведчик десантник "Днепра" с позывными "Кэп".
"Зажигалки, да. Используют различные снаряды, переделанные самопалы, которые имеют и пробивную и зажигательную способность. То есть, ведут доработки снарядов", - сказал десантник с позывным "Кэп".
По словам бойца, зажигательные боеприпасы создаются ВСУ
кустарным способом.
"Прилетает ударный дрон, FPV, соответственно. Снаряд выглядит в виде зеленой капсулы. На ней установлен "джоник", который может срабатывать абсолютно на всё: на движение, на сейсмические волны, очень много принципов инициации его", - подчеркнул боец.