ВСУ используют БПЛА с самодельными боеприпасами, рассказал боец

ГЕНИЧЕСК, 9 окт - РИА Новости. Боевики киевского режима применяют в Херсонской области ударные FPV-дроны с закрепленными на них, кустарно собранными, зажигательными боеприпасами, сообщил РИА Новости разведчик десантник "Днепра" с позывными "Кэп".

"Зажигалки, да. Используют различные снаряды, переделанные самопалы, которые имеют и пробивную и зажигательную способность. То есть, ведут доработки снарядов", - сказал десантник с позывным "Кэп".

По словам бойца, зажигательные боеприпасы создаются ВСУ кустарным способом.