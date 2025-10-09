Союзные парламентарии возьмут "шефство" над выполнением договоренностей

КАЛИНИНГРАД, 9 окт - РИА Новости. Члены аграрной комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России приняли решение взять "шефство" над выполнением решений и договоренностей, которые были достигнуты на встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко и губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных во время его визита в республику, передает корреспондент РИА Новости.

В четверг в Калининграде состоялось заседание комиссии по аграрным вопросам Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, на котором депутаты обсудили вопросы по формированию правовых основ Союзного государства для проведения аграрной политики и обеспечения продовольственной безопасности.

"Комиссия Союзного государства по аграрной политике берет шефство, контроль над работой межведомственных групп правительства Республики Беларусь, правительства Калининградской области по выполнению тех решений и договоренностей, которые были у президента нашей страны, когда с визитом там был губернатор", - заявил председатель комиссии по аграрным вопросам Парламентского собрания Иван Маркевич.

Как пояснил журналистам член аграрной комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Антон Гетта, на встрече, которая состоялась между губернатором Калининградской области и президентом Белоруссии, были достигнуты договоренности по разным вопросам, но очень большой блок был посвящен аграрной политике.

"Продукты питания - наверное, самое главное, что нужно для людей, для населения наших двух стран. Обеспеченное, бесперебойное, качественное... Это шефство, так называемое, а на самом деле это будет пункт протокола, говорящий о помощи в реализации всех договоренностей", - сказал Гетта.

Он отметил, что Россия и Белоруссия ускоряют и усиливают процесс интеграции, об этом есть договоренность президентов двух стран.

"Мы, так скажем, поможем, А где надо и настоятельно подскажем, что тормозить точно нельзя… вот иной раз нужно подключиться, так скажем, как представителям народа - депутатам, для того, чтобы государевы служащие не притормаживали", - добавил Гетта.

В ходе заседания с участием представителей правительства Калининградской области депутаты обсудили межрегиональное сотрудничество с Белоруссией, а также рассмотрели перспективные направления научно-технической и производственной кооперации в сфере сельского хозяйства.

Парламентарии также рассмотрели вопросы выполнения мероприятий в аграрной сфере, основных направлений реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы.