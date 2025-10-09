Рейтинг@Mail.ru
Дело Санько связывают с продажей акций банка с отозванной лицензией - РИА Новости, 09.10.2025
16:34 09.10.2025
Дело Санько связывают с продажей акций банка с отозванной лицензией
происшествия, россия, вологодская область, агентство по страхованию вкладов, центральный банк рф (цб рф), промэнергобанк
Происшествия, Россия, Вологодская область, Агентство по страхованию вкладов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Промэнергобанк
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Уголовное дело бывшего директора ОАО "РЖД" по энергетическому комплексу - начальника "Трансэнерго" Валентина Санько, обвиняемого в мошенничестве, связано с продажей акций банка, у которого отозвана лицензия, следует из материалов дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее в Тверском суде столицы сообщили РИА Новости, что Санько 1 августа был заключен под стражу. Он обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Также по делу арестован Алексей Селяков. Суть дела в суде не уточнили.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Суд продлил арест бывшему топ-менеджеру РЖД по делу о мошенничестве
Вчера, 16:19
"(Санько - ред.) инкриминируется хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств физических и юридических лиц, в составе организованной группы, посредством продажи акций (учреждения), у которого отозвана лицензия на осуществление банковских операций", - говорится в материалах.
Название банка в материалах не указывается. Однако, по данным Агентства по страхованию вкладов, в отношении бенефициара Промэнергобанка Санько, председателя совета директоров банка Селякова, члена совета директоров Сергея Лединского по заявлению АСВ расследовалось дело по части 4 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата) и части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).
ЦБ в августе 2016 года отозвал лицензию у Промэнергобанка, отметив, что кредитная организация создавала реальную угрозу интересам вкладчиков и кредиторов банка. Временная администрация обнаружила признаки вывода активов из Промэнергобанка путем кредитования заемщиков, заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства перед банком, на общую сумму более 2,4 миллиарда рублей. Арбитражный суд Вологодской области 9 октября 2016 года признал Промэнергобанк банкротом.
По величине активов, согласно данным ЦБ, Промэнергобанк на 1 июля 2016 года занимал 364-е место в банковской системе РФ.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Суд продлил арест брянскому экс-замгубернатора и его сыну по делу о взятке
Вчера, 10:18
 
ПроисшествияРоссияВологодская областьАгентство по страхованию вкладовЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Промэнергобанк
 
 
