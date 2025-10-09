Рейтинг@Mail.ru
19:22 09.10.2025
Модные бренды РФ могут продвигаться на экспорт через культурный код
2025
экономика
Экономика
Модные бренды РФ могут продвигаться на экспорт через культурный код

Руководитель проекта по поддержке экспорта услуг Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Екатерина Кондакова
Руководитель проекта по поддержке экспорта услуг Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Екатерина Кондакова
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российским дизайнерским брендам при экспорте следует делать ставку на культурную идентичность, сказала на полях Международной конференции по креативной экономике руководитель проекта по поддержке экспорта услуг Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Екатерина Кондакова.
"При выходе на международные рынки порядка 70% вертикально интегрированных компаний адаптируют свои коллекции, учитывая культурные особенности региона. В то же время избалованный иностранный потребитель высоко ценит эксклюзивность и лимитированные коллекции", - сказала Кондакова на панельной дискуссии "Подиум 2050. Будущее индустрии стиля".
Обсуждение - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Омниканальную стратегию продвижения российских товаров обсудят на форуме
Вчера, 12:51
Она добавила, что российские бренды "как раз обладают локальной эксклюзивностью и идентичностью и могут быть представлены в данном сегменте".
"Такие бренды, как Ульяна Сергеенко, Вика Газинская, уже пользуются большой популярностью у иностранных знаменитостей", – добавила руководитель проекта.
Она отметила, что Россия обладает богатым культурным наследием - этническими мотивами, историческими символами и уникальной природой. "Использование этих элементов в коллекциях поможет создать узнаваемый бренд с сильной идентичностью. В свою очередь, РЭЦ готов оказать поддержку российским брендам с помощью широкой линейки мер поддержки: от консультаций по международным рыкам до сопровождения контрактов", – отметила Кондакова.
Она добавила, что на рынке есть значительный потенциал для роста экспорта среди брендов с выручкой свыше 1 миллиарда рублей. "Согласно исследованиям, такая выручка свидетельствует о достаточной ресурсной базе и опыте, что позволяет брендам выходить и закрепляться на внешних рынках. Уже порядка 35% российских модных брендов с годовым оборотом более 1 млрд рублей ведут экспортную деятельность", – заключила она.
В дискуссии также приняли участие: заместитель председателя Совета Федерации РФ Инна Святенко, основатель и генеральный директор, группы компаний Fashion Hub Russia и президент Международной ассоциации байеров International Buyers Hub Георгий Ростовщиков, совладелец брендов DNK Russia и DNK Kids Анна Ничкова, руководитель и сооснователь St. Petersburg Fashion Week и холдинга Fabric Fancy, FFancy Magazine, организатор закрытого профессионального клуба Fashion Syndicate St. Petersburg Константин Лукин, основательница Radical Chik Александра Калошина, доктор экономических наук, собственник группы компаний "Ортомода" Галина Волкова, основатель Noir Fashion Week(Африка) Николь М. Бесс, а также основатель и генеральный директор InterMiddle East Fashion Week, основатель Doha Fashion Show, генеральный директор WildSky Group (Катар) Мохамад Сагир.
8-9 октября в Санкт-Петербурге проходит Международная конференция по креативной экономике, организаторы - АСИ и правительство города. Соорганизаторы - фонд "Росконгресс", ЦВЗ "Манеж". Стратегический партнер - "ВЭБ.РФ". Специальный партнер - Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). Площадка объединяет 1,5 тысяч представителей креативных индустрий из более чем 30 стран БРИКС, СНГ, ШОС, а также государств Ближнего Востока и Северной Африки.
Студенты - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Студенты обсудят продвижение товаров на форуме "Сделано в России"
Вчера, 16:04
 
Экономика
 
 
