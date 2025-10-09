Модные бренды РФ могут продвигаться на экспорт через культурный код

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российским дизайнерским брендам при экспорте следует делать ставку на культурную идентичность, сказала на полях Международной конференции по креативной экономике руководитель проекта по поддержке экспорта услуг Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Екатерина Кондакова.

"При выходе на международные рынки порядка 70% вертикально интегрированных компаний адаптируют свои коллекции, учитывая культурные особенности региона. В то же время избалованный иностранный потребитель высоко ценит эксклюзивность и лимитированные коллекции", - сказала Кондакова на панельной дискуссии "Подиум 2050. Будущее индустрии стиля".

Она добавила, что российские бренды "как раз обладают локальной эксклюзивностью и идентичностью и могут быть представлены в данном сегменте".

"Такие бренды, как Ульяна Сергеенко, Вика Газинская, уже пользуются большой популярностью у иностранных знаменитостей", – добавила руководитель проекта.

Она отметила, что Россия обладает богатым культурным наследием - этническими мотивами, историческими символами и уникальной природой. "Использование этих элементов в коллекциях поможет создать узнаваемый бренд с сильной идентичностью. В свою очередь, РЭЦ готов оказать поддержку российским брендам с помощью широкой линейки мер поддержки: от консультаций по международным рыкам до сопровождения контрактов", – отметила Кондакова.

Она добавила, что на рынке есть значительный потенциал для роста экспорта среди брендов с выручкой свыше 1 миллиарда рублей. "Согласно исследованиям, такая выручка свидетельствует о достаточной ресурсной базе и опыте, что позволяет брендам выходить и закрепляться на внешних рынках. Уже порядка 35% российских модных брендов с годовым оборотом более 1 млрд рублей ведут экспортную деятельность", – заключила она.

В дискуссии также приняли участие: заместитель председателя Совета Федерации РФ Инна Святенко, основатель и генеральный директор, группы компаний Fashion Hub Russia и президент Международной ассоциации байеров International Buyers Hub Георгий Ростовщиков, совладелец брендов DNK Russia и DNK Kids Анна Ничкова, руководитель и сооснователь St. Petersburg Fashion Week и холдинга Fabric Fancy, FFancy Magazine, организатор закрытого профессионального клуба Fashion Syndicate St. Petersburg Константин Лукин, основательница Radical Chik Александра Калошина, доктор экономических наук, собственник группы компаний "Ортомода" Галина Волкова, основатель Noir Fashion Week(Африка) Николь М. Бесс, а также основатель и генеральный директор InterMiddle East Fashion Week, основатель Doha Fashion Show, генеральный директор WildSky Group (Катар) Мохамад Сагир.