https://ria.ru/20251009/bpl-2047264555.html
В Ростовской области уничтожили три украинских дрона
В Ростовской области уничтожили три украинских дрона - РИА Новости, 09.10.2025
В Ростовской области уничтожили три украинских дрона
Три БПЛА уничтожили в Матвеево-Курганском районе Ростовской области, повреждены несколько жилых домов и пять автомобилей, сообщил губернатор региона Юрий... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T13:32:00+03:00
2025-10-09T13:32:00+03:00
2025-10-09T13:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
матвеево-курганский район
ростовская область
юрий слюсарь
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
матвеево-курганский район
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
матвеево-курганский район, ростовская область, юрий слюсарь , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Матвеево-Курганский район, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Происшествия
В Ростовской области уничтожили три украинских дрона
Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область. Что известно