Боец рассказал о потерях ВСУ в Херсонской области за сентябрь

ГЕНИЧЕСК, 9 окт - РИА Новости. Один расчет ударных БПЛА российской группировки "Днепр" за сентябрь уничтожил на правом берегу в Херсонской области шесть радиолокационных станций ВСУ, 37 украинских боевиков и 14 опорных пунктов различного типа, сообщил РИА Новости разведчик-десантник "Днепра" с позывными "Кэп".

"За месяц было уничтожено шесть станций РЛС, 37 единиц личного состава противника, шесть наблюдательных постов противника, также было уничтожено порядка 6-8 замаскированных объектов, которые находили в лесистой местности", - сказал "Кэп"

По словам военнослужащего, также ежедневно его расчетом поражаются различные скрытые объекты, такие как здания, где была замечена пехота противника.