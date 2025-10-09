Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал о потерях ВСУ в Херсонской области за сентябрь - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:50 09.10.2025 (обновлено: 08:00 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/bpl-2047188906.html
Боец рассказал о потерях ВСУ в Херсонской области за сентябрь
Боец рассказал о потерях ВСУ в Херсонской области за сентябрь - РИА Новости, 09.10.2025
Боец рассказал о потерях ВСУ в Херсонской области за сентябрь
Один расчет ударных БПЛА российской группировки "Днепр" за сентябрь уничтожил на правом берегу в Херсонской области шесть радиолокационных станций ВСУ, 37... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T05:50:00+03:00
2025-10-09T08:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047195921_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ab5f224004cbfa3d935a57e9e8e64483.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Боец позывными "Кэп" о результатах работы расчета ударных БПЛА "Днепр" за сентябрь
Один расчет ударных БПЛА российской группировки "Днепр" за сентябрь уничтожил на правом берегу в Херсонской области шесть радиолокационных станций ВСУ, 37 украинских боевиков и 14 опорных пунктов различного типа, сообщил РИА Новости разведчик-десантник "Днепра" с позывными "Кэп"
2025-10-09T05:50
true
PT4M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047195921_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_037462ccc0582e696aeaa4023fb89357.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Боец рассказал о потерях ВСУ в Херсонской области за сентябрь

Бойцы "Днепра" за сентябрь уничтожили на Херсонщине шесть РЛС ВСУ и 37 боевиков

Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 9 окт - РИА Новости. Один расчет ударных БПЛА российской группировки "Днепр" за сентябрь уничтожил на правом берегу в Херсонской области шесть радиолокационных станций ВСУ, 37 украинских боевиков и 14 опорных пунктов различного типа, сообщил РИА Новости разведчик-десантник "Днепра" с позывными "Кэп".
"За месяц было уничтожено шесть станций РЛС, 37 единиц личного состава противника, шесть наблюдательных постов противника, также было уничтожено порядка 6-8 замаскированных объектов, которые находили в лесистой местности", - сказал "Кэп"
По словам военнослужащего, также ежедневно его расчетом поражаются различные скрытые объекты, такие как здания, где была замечена пехота противника.
"Также было уничтожено за месяц на этом направлении шесть антенн связи, которые используются противником для связи, как между собой, так и антенны, которые (предназначены - ред.) для управления FPV-дронами", - добавил боец.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала