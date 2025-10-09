https://ria.ru/20251009/bpl-2047188906.html
Боец рассказал о потерях ВСУ в Херсонской области за сентябрь
Боец рассказал о потерях ВСУ в Херсонской области за сентябрь
ГЕНИЧЕСК, 9 окт - РИА Новости. Один расчет ударных БПЛА российской группировки "Днепр" за сентябрь уничтожил на правом берегу в Херсонской области шесть радиолокационных станций ВСУ, 37 украинских боевиков и 14 опорных пунктов различного типа, сообщил РИА Новости разведчик-десантник "Днепра" с позывными "Кэп".
"За месяц было уничтожено шесть станций РЛС, 37 единиц личного состава противника, шесть наблюдательных постов противника, также было уничтожено порядка 6-8 замаскированных объектов, которые находили в лесистой местности", - сказал "Кэп"
По словам военнослужащего, также ежедневно его расчетом поражаются различные скрытые объекты, такие как здания, где была замечена пехота противника.
"Также было уничтожено за месяц на этом направлении шесть антенн связи, которые используются противником для связи, как между собой, так и антенны, которые (предназначены - ред.) для управления FPV-дронами", - добавил боец.