Бойцы "Востока" не дают украинским боевикам перегруппироваться - РИА Новости, 09.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 09.10.2025
Бойцы "Востока" не дают украинским боевикам перегруппироваться
Бойцы "Востока" не дают украинским боевикам перегруппироваться
Бойцы "Востока" не дают украинским боевикам перегруппироваться
Операторы ударных беспилотников российской группировки "Восток" после освобождения Нововасилевского в Запорожской области выводят из строя цели ВСУ и не дают... РИА Новости, 09.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Востока" не дают украинским боевикам перегруппироваться

Бойцы "Востока" не дают ВСУ в Запорожской области перегруппироваться

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Операторы ударных беспилотников российской группировки "Восток" после освобождения Нововасилевского в Запорожской области выводят из строя цели ВСУ и не дают противнику перегруппироваться и вернуть утраченные позиции, сообщили в Минобороны РФ.
Об освобождении Нововасилевского ведомство сообщило 7 октября.
"Освобождение Нововасилевского укрепило положение на правобережье Янчура: созданные опорные пункты связаны в единую линию обороны, обеспечены путями подвоза и прикрыты беспилотной разведкой", - говорится в сообщении.
"Операторы ударных БПЛА группировки "Восток" продолжают выводить выявленные цели из строя, не давая противнику перегруппироваться и вернуть утраченные позиции", - добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
