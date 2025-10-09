https://ria.ru/20251009/bpl-2047185885.html
Бойцы "Востока" не дают украинским боевикам перегруппироваться
Бойцы "Востока" не дают украинским боевикам перегруппироваться
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Операторы ударных беспилотников российской группировки "Восток" после освобождения Нововасилевского в Запорожской области выводят из строя цели ВСУ и не дают противнику перегруппироваться и вернуть утраченные позиции, сообщили в Минобороны РФ.
Об освобождении Нововасилевского ведомство сообщило 7 октября.
"Освобождение Нововасилевского укрепило положение на правобережье Янчура: созданные опорные пункты связаны в единую линию обороны, обеспечены путями подвоза и прикрыты беспилотной разведкой", - говорится в сообщении.
"Операторы ударных БПЛА группировки "Восток" продолжают выводить выявленные цели из строя, не давая противнику перегруппироваться и вернуть утраченные позиции", - добавили в ведомстве.