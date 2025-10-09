Бойцы "Востока" не дают украинским боевикам перегруппироваться

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Операторы ударных беспилотников российской группировки "Восток" после освобождения Нововасилевского в Запорожской области выводят из строя цели ВСУ и не дают противнику перегруппироваться и вернуть утраченные позиции, сообщили в Минобороны РФ.

Об освобождении Нововасилевского ведомство сообщило 7 октября.

"Освобождение Нововасилевского укрепило положение на правобережье Янчура: созданные опорные пункты связаны в единую линию обороны, обеспечены путями подвоза и прикрыты беспилотной разведкой", - говорится в сообщении.