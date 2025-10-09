Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал, с кем столкнулись ВС России в Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:15 09.10.2025 (обновлено: 13:20 09.10.2025)
Боец рассказал, с кем столкнулись ВС России в Запорожской области
Боец рассказал, с кем столкнулись ВС России в Запорожской области - РИА Новости, 09.10.2025
Боец рассказал, с кем столкнулись ВС России в Запорожской области
Российские военнослужащие во время освобождения Нововасилевского в Запорожской области столкнулись с британскими наемниками, воевавшими на стороне ВСУ, сообщил... РИА Новости, 09.10.2025
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
запорожская область
в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
Боец рассказал, с кем столкнулись ВС России в Запорожской области

ВС России в Нововасилевском столкнулись с британскими наемниками

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российские военнослужащие во время освобождения Нововасилевского в Запорожской области столкнулись с британскими наемниками, воевавшими на стороне ВСУ, сообщил пулеметчик с позывным Скар.
Об освобождении Нововасилевского Минобороны сообщило 7 октября.
"Сложности были с британскими наемниками — дерутся до последнего, позиции не сдают. Но слаженной работой мы продвигались, укреплялись, зачищали каждый метр. Поняли, что это иностранцы, когда нашли британские нашивки, документы и форму — не просто натовскую, у них своя", — приводит слова Скара российское ведомство.
Он рассказал, что российские бойцы заходили в Нововасилевское с лесополос малыми группами и уже в самом населенном пункте накапливали силы для его последующей зачистки. Поддержку им оказывали отделения БПЛА.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
