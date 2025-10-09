https://ria.ru/20251009/boytsy-2047186697.html
Боец рассказал, с кем столкнулись ВС России в Запорожской области
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российские военнослужащие во время освобождения Нововасилевского в Запорожской области столкнулись с британскими наемниками, воевавшими на стороне ВСУ, сообщил пулеметчик с позывным Скар.
Об освобождении Нововасилевского Минобороны сообщило 7 октября.
"Сложности были с британскими наемниками — дерутся до последнего, позиции не сдают. Но слаженной работой мы продвигались, укреплялись, зачищали каждый метр. Поняли, что это иностранцы, когда нашли британские нашивки, документы и форму — не просто натовскую, у них своя", — приводит слова Скара российское ведомство.
Он рассказал, что российские бойцы заходили в Нововасилевское с лесополос малыми группами и уже в самом населенном пункте накапливали силы для его последующей зачистки. Поддержку им оказывали отделения БПЛА.