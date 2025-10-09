Военнослужащий выполняет задачи по разминированию на территории Запорожской области. Архивное фото

ВСУ разбрасывают медали ВОВ рядом с минами, рассказал боец

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российские бойцы при освобождении Нововасилевского в Запорожской области заметили разбросанные ВСУ медали времен ВОВ, так противник пытался завлечь их к минам, рассказал командир штурмовой группы ВС РФ с позывным "Дождь".

Об освобождении Нововасилевского Минобороны РФ сообщило 7 октября.

"Они разбрасывали медали времен Великой Отечественной войны, вокруг них ставили растяжки. Мы собирали эти медали, рискуя жизнью, потому что это - наши деды", - приводит слова "Дождя" Минобороны РФ.