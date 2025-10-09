Рейтинг@Mail.ru
ВСУ разбрасывают медали ВОВ рядом с минами, рассказал боец
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 09.10.2025
ВСУ разбрасывают медали ВОВ рядом с минами, рассказал боец
ВСУ разбрасывают медали ВОВ рядом с минами, рассказал боец
Российские бойцы при освобождении Нововасилевского в Запорожской области заметили разбросанные ВСУ медали времен ВОВ, так противник пытался завлечь их к минам
2025-10-09T05:12:00+03:00
2025-10-09T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российские бойцы при освобождении Нововасилевского в Запорожской области заметили разбросанные ВСУ медали времен ВОВ, так противник пытался завлечь их к минам, рассказал командир штурмовой группы ВС РФ с позывным "Дождь".
Об освобождении Нововасилевского Минобороны РФ сообщило 7 октября.
"Они разбрасывали медали времен Великой Отечественной войны, вокруг них ставили растяжки. Мы собирали эти медали, рискуя жизнью, потому что это - наши деды", - приводит слова "Дождя" Минобороны РФ.
Нововасилевское освободили штурмовые подразделения группировки войск "Восток". Они заняли позиции на правом берегу реки Янчур, под контроль взят участок местности площадью свыше четырех квадратных километров.
