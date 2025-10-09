https://ria.ru/20251009/bojtsy-2047186378.html
ВСУ разбрасывают медали ВОВ рядом с минами, рассказал боец
ВСУ разбрасывают медали ВОВ рядом с минами, рассказал боец - РИА Новости, 09.10.2025
ВСУ разбрасывают медали ВОВ рядом с минами, рассказал боец
Российские бойцы при освобождении Нововасилевского в Запорожской области заметили разбросанные ВСУ медали времен ВОВ, так противник пытался завлечь их к минам
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российские бойцы при освобождении Нововасилевского в Запорожской области заметили разбросанные ВСУ медали времен ВОВ, так противник пытался завлечь их к минам, рассказал командир штурмовой группы ВС РФ с позывным "Дождь".
Об освобождении Нововасилевского Минобороны РФ сообщило 7 октября.
"Они разбрасывали медали времен Великой Отечественной войны, вокруг них ставили растяжки. Мы собирали эти медали, рискуя жизнью, потому что это - наши деды", - приводит слова "Дождя" Минобороны РФ.
Нововасилевское освободили штурмовые подразделения группировки войск "Восток". Они заняли позиции на правом берегу реки Янчур, под контроль взят участок местности площадью свыше четырех квадратных километров.