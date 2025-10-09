Боевики ВСУ в Херсоне маскируются под местных жителей, рассказал боец

ГЕНИЧЕСК, 9 окт – РИА Новости. Боевики ВСУ в Херсоне маскируются под местных мирных жителей, переодеваясь в штатское и передвигаясь на велосипедах, сообщил РИА Новости офицер разведподразделения десантников группировки войск "Днепр" с позывным "Филин".

"Сложность заключается в том, что здесь находится много городской застройки, много местных жителей... Для того, чтобы сначала поразить этого противника, нам нужно точно знать, что это не местный житель. Противник это понимает, и пытается маскироваться под местного жителя", - сказал "Филин", указав, что боевики переодеваются в штатское.

В ответ на вопрос о том, используют ли боевики херсонцев как живой щит, офицер указал: "Практически, можно сказать, да".

Военнослужащий добавил, что боевики киевского режима при перемещении по Херсону также используют велосипеды для большей убедительности.