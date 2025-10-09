Рейтинг@Mail.ru
Боевики ВСУ в Херсоне маскируются под местных жителей, рассказал боец
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:49 09.10.2025
Боевики ВСУ в Херсоне маскируются под местных жителей, рассказал боец
Боевики ВСУ в Херсоне маскируются под местных жителей, рассказал боец - РИА Новости, 09.10.2025
Боевики ВСУ в Херсоне маскируются под местных жителей, рассказал боец
Боевики ВСУ в Херсоне маскируются под местных мирных жителей, переодеваясь в штатское и передвигаясь на велосипедах, сообщил РИА Новости офицер... РИА Новости, 09.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
вооруженные силы украины
херсон
в мире, херсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Вооруженные силы Украины
Боевики ВСУ в Херсоне маскируются под местных жителей, рассказал боец

Боевики ВСУ в Херсоне переодеваются в штатское

Военнослужащие ВСУ в Херсоне
Военнослужащие ВСУ в Херсоне
Офис президента Украины
ГЕНИЧЕСК, 9 окт – РИА Новости. Боевики ВСУ в Херсоне маскируются под местных мирных жителей, переодеваясь в штатское и передвигаясь на велосипедах, сообщил РИА Новости офицер разведподразделения десантников группировки войск "Днепр" с позывным "Филин".
"Сложность заключается в том, что здесь находится много городской застройки, много местных жителей... Для того, чтобы сначала поразить этого противника, нам нужно точно знать, что это не местный житель. Противник это понимает, и пытается маскироваться под местного жителя", - сказал "Филин", указав, что боевики переодеваются в штатское.
В ответ на вопрос о том, используют ли боевики херсонцев как живой щит, офицер указал: "Практически, можно сказать, да".
Военнослужащий добавил, что боевики киевского режима при перемещении по Херсону также используют велосипеды для большей убедительности.
"Поэтому нам необходимо производить детальную разведку, качественную, чтобы выявить, что это не человек, который несет продукты к себе домой. То есть, сначала мы определяем точно, на 100 процентов, что это противник, и после этого наносим огневое поражение", - подытожил военный.
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Вооруженные силы Украины
 
 
