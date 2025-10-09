https://ria.ru/20251009/boeviki-2047192641.html
Боевики ВСУ в Херсоне маскируются под местных жителей, рассказал боец
Боевики ВСУ в Херсоне маскируются под местных жителей, рассказал боец - РИА Новости, 09.10.2025
Боевики ВСУ в Херсоне маскируются под местных жителей, рассказал боец
Боевики ВСУ в Херсоне маскируются под местных мирных жителей, переодеваясь в штатское и передвигаясь на велосипедах, сообщил РИА Новости офицер... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T06:49:00+03:00
2025-10-09T06:49:00+03:00
2025-10-09T06:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832318267_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_96eb20ebe5667cddc6aeb01f0efae142.jpg
https://ria.ru/20251009/vsu-2047192046.html
херсон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832318267_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_b14789f547c6ece81ed332154def0541.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Вооруженные силы Украины
Боевики ВСУ в Херсоне маскируются под местных жителей, рассказал боец
Боевики ВСУ в Херсоне переодеваются в штатское
ГЕНИЧЕСК, 9 окт – РИА Новости. Боевики ВСУ в Херсоне маскируются под местных мирных жителей, переодеваясь в штатское и передвигаясь на велосипедах, сообщил РИА Новости офицер разведподразделения десантников группировки войск "Днепр" с позывным "Филин".
"Сложность заключается в том, что здесь находится много городской застройки, много местных жителей... Для того, чтобы сначала поразить этого противника, нам нужно точно знать, что это не местный житель. Противник это понимает, и пытается маскироваться под местного жителя", - сказал "Филин", указав, что боевики переодеваются в штатское.
В ответ на вопрос о том, используют ли боевики херсонцев как живой щит, офицер указал: "Практически, можно сказать, да".
Военнослужащий добавил, что боевики киевского режима при перемещении по Херсону также используют велосипеды для большей убедительности.
"Поэтому нам необходимо производить детальную разведку, качественную, чтобы выявить, что это не человек, который несет продукты к себе домой. То есть, сначала мы определяем точно, на 100 процентов, что это противник, и после этого наносим огневое поражение", - подытожил военный.