Украинские боевики минируют раненых сослуживцев, рассказал боец

ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские боевики минируют своих же раненых сослуживцев в Запорожской области, российские бойцы не могут подойти и оказать пострадавшим помощь, но пытаются, рассказал РИА Новости командир штурмовой группы группировки войск "Восток" ВС РФ с позывным "Дождь".

"Они стали сейчас необычно минировать своих же собственных бойцов - "трехсотых" (раненых - ред.). Наши ребята даже не могут подойти, помощь оказать либо эвакуировать. Пытаемся как-то подойти, как-то помочь", - сообщил он.

По словам командира, подобные действия украинских сил связаны с опасением, что раненый военнослужащий может рассказать российской стороне о положении дел на позициях противника.