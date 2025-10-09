Рейтинг@Mail.ru
Украинские боевики минируют раненых сослуживцев, рассказал боец - РИА Новости, 09.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:13 09.10.2025
Украинские боевики минируют раненых сослуживцев, рассказал боец
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы рф
запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
Украинские боевики минируют раненых сослуживцев, рассказал боец

ВСУ минируют раненых сослуживцев в Запорожской области, чтобы им не могли помочь

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Волонтеры собирают останки солдат ВСУ
Волонтеры собирают останки солдат ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские боевики минируют своих же раненых сослуживцев в Запорожской области, российские бойцы не могут подойти и оказать пострадавшим помощь, но пытаются, рассказал РИА Новости командир штурмовой группы группировки войск "Восток" ВС РФ с позывным "Дождь".
"Они стали сейчас необычно минировать своих же собственных бойцов - "трехсотых" (раненых - ред.). Наши ребята даже не могут подойти, помощь оказать либо эвакуировать. Пытаемся как-то подойти, как-то помочь", - сообщил он.
По словам командира, подобные действия украинских сил связаны с опасением, что раненый военнослужащий может рассказать российской стороне о положении дел на позициях противника.
"Просто боятся, наверное, что они все расскажут нам - что и как происходит", - предположил "Дождь".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
