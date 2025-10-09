https://ria.ru/20251009/boeviki-2047190367.html
Украинские боевики минируют раненых сослуживцев, рассказал боец
ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские боевики минируют своих же раненых сослуживцев в Запорожской области, российские бойцы не могут подойти и оказать пострадавшим помощь, но пытаются, рассказал РИА Новости командир штурмовой группы группировки войск "Восток" ВС РФ с позывным "Дождь".
"Они стали сейчас необычно минировать своих же собственных бойцов - "трехсотых" (раненых - ред.). Наши ребята даже не могут подойти, помощь оказать либо эвакуировать. Пытаемся как-то подойти, как-то помочь", - сообщил он.
По словам командира, подобные действия украинских сил связаны с опасением, что раненый военнослужащий может рассказать российской стороне о положении дел на позициях противника.
"Просто боятся, наверное, что они все расскажут нам - что и как происходит", - предположил "Дождь".