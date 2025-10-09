Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью сбила 19 БПЛА ВСУ - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:13 09.10.2025 (обновлено: 08:38 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/bespilotniki-2047194002.html
ПВО ночью сбила 19 БПЛА ВСУ
ПВО ночью сбила 19 БПЛА ВСУ - РИА Новости, 09.10.2025
ПВО ночью сбила 19 БПЛА ВСУ
Средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 19 украинских беспилотников над семью регионами России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T07:13:00+03:00
2025-10-09T08:38:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
волгоградская область
безопасность
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019177436_0:163:3063:1885_1920x0_80_0_0_55b191a9145c140919cf204c3bd092f4.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 19 украинских беспилотников над семью регионами России, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи 9 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.Бойцы сбили:Ранее волгоградский губернатор Андрей Бочаров сообщил, что из-за массированной атаки БПЛА загорелись объекты топливно-энергетического комплекса, частично повреждено здание котельной в Котовском районе.В ответ на атаки противника на гражданскую инфраструктуру российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также БПЛА для поражения исключительно военных объектов и предприятий украинского ВПК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
волгоградская область
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019177436_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_694bcd6f930e129e9a09c9ff7287247a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, волгоградская область, безопасность, курская область
Россия, Специальная военная операция на Украине, Волгоградская область, Безопасность, Курская область
ПВО ночью сбила 19 БПЛА ВСУ

Силы ПВО за ночь уничтожили 19 украинских беспилотников над Россией

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2"
Боевое дежурство расчета ЗРК Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 19 украинских беспилотников над семью регионами России, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи 9 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.
Бойцы сбили:
Ранее волгоградский губернатор Андрей Бочаров сообщил, что из-за массированной атаки БПЛА загорелись объекты топливно-энергетического комплекса, частично повреждено здание котельной в Котовском районе.
В ответ на атаки противника на гражданскую инфраструктуру российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также БПЛА для поражения исключительно военных объектов и предприятий украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВолгоградская областьБезопасностьКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала