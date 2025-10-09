https://ria.ru/20251009/bespilotniki-2047194002.html
ПВО ночью сбила 19 БПЛА ВСУ
ПВО ночью сбила 19 БПЛА ВСУ - РИА Новости, 09.10.2025
ПВО ночью сбила 19 БПЛА ВСУ
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 19 украинских беспилотников над семью регионами России, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи 9 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.Бойцы сбили:Ранее волгоградский губернатор Андрей Бочаров сообщил, что из-за массированной атаки БПЛА загорелись объекты топливно-энергетического комплекса, частично повреждено здание котельной в Котовском районе.В ответ на атаки противника на гражданскую инфраструктуру российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также БПЛА для поражения исключительно военных объектов и предприятий украинского ВПК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
