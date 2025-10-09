https://ria.ru/20251009/bespilotniki-2047187760.html
В Свердловской области сняли режим упреждающего реагирования на БПЛА
В Свердловской области сняли режим упреждающего реагирования на БПЛА - РИА Новости, 09.10.2025
В Свердловской области сняли режим упреждающего реагирования на БПЛА
Режим упреждающего реагирования на возможную атаку беспилотников в Свердловской области снят, сообщает антитеррористическая комиссия региона. РИА Новости, 09.10.2025
свердловская область
2025
В Свердловской области сняли режим упреждающего реагирования на БПЛА
