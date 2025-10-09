Рейтинг@Mail.ru
В Свердловской области сняли режим упреждающего реагирования на БПЛА - РИА Новости, 09.10.2025
05:33 09.10.2025
В Свердловской области сняли режим упреждающего реагирования на БПЛА
Режим упреждающего реагирования на возможную атаку беспилотников в Свердловской области снят, сообщает антитеррористическая комиссия региона.
В Свердловской области сняли режим упреждающего реагирования на БПЛА

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Режим упреждающего реагирования на возможную атаку беспилотников в Свердловской области снят, сообщает антитеррористическая комиссия региона.
Свердловской области снят режим упреждающего реагирования на возможную атаку БПЛА. На промышленных предприятиях заблаговременно проведена эвакуация персонала для упреждения возможных последствий", - сообщили в антитеррористической комиссии.
Там отметили, что угроза ликвидирована силами ПВО Минобороны РФ, пострадавших и разрушений нет.
