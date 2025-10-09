Бойцы "Днепра" разработали новую тактику борьбы с беспилотниками ВСУ

"(БПЛА-носители противника - ред.) залетают далеко в тыл. Сбрасывают FPV-шки с себя. И работают здесь. Глубоко разведку проводили своими крыльями", - сказал "Профессор".

"Уже достаточно поражено данных самолетов, что намного уменьшило результативность противника, касаемо поражения нашей техники… Происходит сначала выявление этой точки. То есть, это квадрат, высота. Поднимается ударный дрон с определенной закрепленной к нему конструкцией. И на нем идет поражение, путем детонирования небольшого снаряда в районе крыла, либо в районе пропеллеров (вражеского БПЛА - ред.), что выводит из строя данную технику, и она просто падает", - сказал десантник с позывным "Кэп".