Бойцы "Днепра" разработали новую тактику борьбы с беспилотниками ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
03:45 09.10.2025
Бойцы "Днепра" разработали новую тактику борьбы с беспилотниками ВСУ
Десантники "Днепра" сбивают дальние беспилотники-носителя ("матки") ВСУ, заносящие в тыловые районы Херсонской области FPV-дроны, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 09.10.2025
ГЕНИЧЕСК, 9 окт - РИА Новости. Десантники "Днепра" сбивают дальние беспилотники-носителя ("матки") ВСУ, заносящие в тыловые районы Херсонской области FPV-дроны, сообщили РИА Новости разведчики десантники "Днепра" с позывными "Кэп" и "Профессор".
"(БПЛА-носители противника - ред.) залетают далеко в тыл. Сбрасывают FPV-шки с себя. И работают здесь. Глубоко разведку проводили своими крыльями", - сказал "Профессор".
По его словам, тяжелые дальние беспилотники противника на большой высоте залетали в тыловые районы Херсонской области и сбрасывали там FPV-дроны, однако десантники "Днепра" разработали тактику, позволяющую уничтожать такие БПЛА врага еще до того, как они сбросят ударные дроны. Расчеты, противодействующие "маткам" беспилотникам ВСУ, дежурят круглосуточно, добавил он.
"Уже достаточно поражено данных самолетов, что намного уменьшило результативность противника, касаемо поражения нашей техники… Происходит сначала выявление этой точки. То есть, это квадрат, высота. Поднимается ударный дрон с определенной закрепленной к нему конструкцией. И на нем идет поражение, путем детонирования небольшого снаряда в районе крыла, либо в районе пропеллеров (вражеского БПЛА - ред.), что выводит из строя данную технику, и она просто падает", - сказал десантник с позывным "Кэп".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
