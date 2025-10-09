https://ria.ru/20251009/bespilotnik-2047244715.html
Силы ПВО сбили 112 украинских беспилотников за сутки
Силы ПВО сбили 112 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 09.10.2025
Силы ПВО сбили 112 украинских беспилотников за сутки
Российские средства ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы, два снаряда РСЗО HIMARS и 112 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
