Коллеги рассказали об учительнице, погибшей при обстреле ВСУ под Белгородом
БЕЛГОРОД, 9 окт – РИА Новости. Учительница школы в поселке Маслова Пристань Белгородской области Евгения Кравченко, погибшая при обстреле ВСУ, была добрым наставником детям, близким другом и чуткой коллегой, рассказали в школе.
В среду утром поселок Маслова Пристань подвергся ракетному обстрелу ВСУ
, погибли три человека, 11 пострадали. Частично разрушено здание физкультурно-оздоровительного центра, повреждены два многоквартирных дома и семь автомобилей. СК РФ
возбудил уголовное дело по статье о теракте.
При обстреле погибла молодая учительница Евгения Кравченко, она преподавала русский язык и литературу в Масловопристанской школе.
"Наша школа переживает тяжёлое испытание - трагически погибла учитель русского языка и литературы, Евгения Александровна. Это огромная потеря для всей школы, ведь она была не просто учителем, а добрым наставником своим восьмиклассникам, близким другом и чуткой коллегой", - говорится в сообщении на странице школы в соцсети "ВКонтакте"
.
Коллеги отметили, что Кравченко оставила яркий след в душе и сердцах коллег и учеников.
"Мы будем хранить её образ и бережно чтить память о нашем молодом педагоге. Школа скорбит вместе с семьёй учительницы. Каждый из нас искренне соболезнует родным и близким. Прощайте, Евгения Александровна... Ваша улыбка, учительская мудрость и доброта навсегда останутся в наших сердцах", - написали коллеги погибшей.