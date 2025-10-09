Коллеги рассказали об учительнице, погибшей при обстреле ВСУ под Белгородом

БЕЛГОРОД, 9 окт – РИА Новости. Учительница школы в поселке Маслова Пристань Белгородской области Евгения Кравченко, погибшая при обстреле ВСУ, была добрым наставником детям, близким другом и чуткой коллегой, рассказали в школе.

В среду утром поселок Маслова Пристань подвергся ракетному обстрелу ВСУ , погибли три человека, 11 пострадали. Частично разрушено здание физкультурно-оздоровительного центра, повреждены два многоквартирных дома и семь автомобилей. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

При обстреле погибла молодая учительница Евгения Кравченко, она преподавала русский язык и литературу в Масловопристанской школе.

"Наша школа переживает тяжёлое испытание - трагически погибла учитель русского языка и литературы, Евгения Александровна. Это огромная потеря для всей школы, ведь она была не просто учителем, а добрым наставником своим восьмиклассникам, близким другом и чуткой коллегой", - говорится в сообщении на странице школы в соцсети "ВКонтакте"

Коллеги отметили, что Кравченко оставила яркий след в душе и сердцах коллег и учеников.