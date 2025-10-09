Рейтинг@Mail.ru
Коллеги рассказали об учительнице, погибшей при обстреле ВСУ под Белгородом - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:19 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/belgorod-2047388096.html
Коллеги рассказали об учительнице, погибшей при обстреле ВСУ под Белгородом
Коллеги рассказали об учительнице, погибшей при обстреле ВСУ под Белгородом - РИА Новости, 09.10.2025
Коллеги рассказали об учительнице, погибшей при обстреле ВСУ под Белгородом
Учительница школы в поселке Маслова Пристань Белгородской области Евгения Кравченко, погибшая при обстреле ВСУ, была добрым наставником детям, близким другом и... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T21:19:00+03:00
2025-10-09T21:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047008151_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_4deab4a87ebac64f5becfa818538b608.jpg
https://ria.ru/20251009/gladkov-2047372463.html
https://ria.ru/20251009/vsu-2047206790.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047008151_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_3eda8fb12345687ebf5a5dd9d62b75fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Коллеги рассказали об учительнице, погибшей при обстреле ВСУ под Белгородом

В Масловой Пристани рассказали об учительнице, погибшей при обстреле ВСУ

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramМесто удара ВСУ по посёлку Маслова Пристань Шебекинского округа
Место удара ВСУ по посёлку Маслова Пристань Шебекинского округа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Место удара ВСУ по посёлку Маслова Пристань Шебекинского округа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 9 окт – РИА Новости. Учительница школы в поселке Маслова Пристань Белгородской области Евгения Кравченко, погибшая при обстреле ВСУ, была добрым наставником детям, близким другом и чуткой коллегой, рассказали в школе.
В среду утром поселок Маслова Пристань подвергся ракетному обстрелу ВСУ, погибли три человека, 11 пострадали. Частично разрушено здание физкультурно-оздоровительного центра, повреждены два многоквартирных дома и семь автомобилей. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Девочка пострадала при атаке дрона в Белгородской области, заявил Гладков
Вчера, 19:44
При обстреле погибла молодая учительница Евгения Кравченко, она преподавала русский язык и литературу в Масловопристанской школе.
"Наша школа переживает тяжёлое испытание - трагически погибла учитель русского языка и литературы, Евгения Александровна. Это огромная потеря для всей школы, ведь она была не просто учителем, а добрым наставником своим восьмиклассникам, близким другом и чуткой коллегой", - говорится в сообщении на странице школы в соцсети "ВКонтакте".
Коллеги отметили, что Кравченко оставила яркий след в душе и сердцах коллег и учеников.
"Мы будем хранить её образ и бережно чтить память о нашем молодом педагоге. Школа скорбит вместе с семьёй учительницы. Каждый из нас искренне соболезнует родным и близким. Прощайте, Евгения Александровна... Ваша улыбка, учительская мудрость и доброта навсегда останутся в наших сердцах", - написали коллеги погибшей.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трое пострадавших при ударе под Белгородом находятся в тяжелом состоянии
Вчера, 09:26
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала