Рейтинг@Mail.ru
Politico: Бельгия назвала красные линии в отношении активов России - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 09.10.2025 (обновлено: 10:46 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/belgiya-2047218712.html
Politico: Бельгия назвала красные линии в отношении активов России
Politico: Бельгия назвала красные линии в отношении активов России - РИА Новости, 09.10.2025
Politico: Бельгия назвала красные линии в отношении активов России
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер определил три ключевых условия в отношении использования российских активов в рамках предложения ЕС по выделению кредита... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T10:22:00+03:00
2025-10-09T10:46:00+03:00
в мире
россия
бельгия
европа
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969277954_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_1e284c28aa4dccd21915bcb978259681.jpg
https://ria.ru/20251009/aktivy-2047142322.html
https://ria.ru/20251008/aktivy-2046986591.html
россия
бельгия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969277954_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_783782c318afa1d08fa9bd9779304a14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, бельгия, европа, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Россия, Бельгия, Европа, Евросоюз, Еврокомиссия
Politico: Бельгия назвала красные линии в отношении активов России

Три пункта. Премьер Бельгии назвал красные линии в отношении российских активов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПосольство Бельгии в Москве
Посольство Бельгии в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Посольство Бельгии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер определил три ключевых условия в отношении использования российских активов в рамках предложения ЕС по выделению кредита Украине, пишет издание Politico.
Глава правительства заявил, что схема, предложенная Еврокомиссией, фактически равнозначна конфискации, сообщается в материале.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
"Сами напросились": Россия приготовила Европе неприятный сюрприз
Вчера, 08:00
"Различие между репарационным кредитом и конфискацией на самом деле чрезвычайно узкое. Если эти активы останутся обездвиженными в течение длительного времени, такая договоренность может рассматриваться как квазиконфискация", — цитирует издание слова де Вевера.
Бельгийский премьер также отметил, что этот план может нарушать инвестиционные соглашения, подписанные Бельгией и Люксембургом с Россией.
В этом контексте политик определил три основных пункта, на которых строится позиция Брюсселя: отказ от поддержки любых мер, которые могут интерпретироваться как конфискация активов; предоставление юридически обязательных и строго исполнимых гарантий по разделению рисков с Европой; и гарантия немедленного возврата средств, если депозитарию Euroclear потребуется быстро вернуть активы России, например, после достижения мирного соглашения, говорится в тексте.
В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в стране.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
СМИ раскрыли, как премьер Бельгии попал в опалу из-за России
8 октября, 09:00
 
В миреРоссияБельгияЕвропаЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала