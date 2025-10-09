Politico: Бельгия назвала красные линии в отношении активов России

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер определил три ключевых условия в отношении использования российских активов в рамках предложения ЕС по выделению кредита Украине, пишет издание Politico.
Глава правительства заявил, что схема, предложенная Еврокомиссией, фактически равнозначна конфискации, сообщается в материале.
"Различие между репарационным кредитом и конфискацией на самом деле чрезвычайно узкое. Если эти активы останутся обездвиженными в течение длительного времени, такая договоренность может рассматриваться как квазиконфискация", — цитирует издание слова де Вевера.
Бельгийский премьер также отметил, что этот план может нарушать инвестиционные соглашения, подписанные Бельгией и Люксембургом с Россией.
В этом контексте политик определил три основных пункта, на которых строится позиция Брюсселя: отказ от поддержки любых мер, которые могут интерпретироваться как конфискация активов; предоставление юридически обязательных и строго исполнимых гарантий по разделению рисков с Европой; и гарантия немедленного возврата средств, если депозитарию Euroclear потребуется быстро вернуть активы России, например, после достижения мирного соглашения, говорится в тексте.
В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в стране.
