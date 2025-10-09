В Бельгии задержали подозреваемых в подготовке теракта, сообщили СМИ

БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Трое мужчин задержаны в бельгийском Антверпене по подозрению в джихадистском террористическом заговоре против политиков с использованием беспилотников, передает агентство Belga со ссылкой на прокуратуру.
"Полиция Антверпена задержала трех молодых людей по подозрению в планировании террористического акта, вдохновленного джихадом, направленного против политиков, подтвердила в четверг федеральная прокуратура Бельгии", - говорится в публикации.
Прокуроры сообщили Belga, что подозреваемые готовились прикрепить заряд взрывчатки к беспилотнику.
"По сообщениям некоторых бельгийских СМИ, предполагаемый заговор мог быть направлен против премьер-министра Барта де Вевера, хотя это официально не подтверждено. Обыски прошли всего в нескольких сотнях метров от его частной резиденции", - добавили журналисты.
