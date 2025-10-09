Рейтинг@Mail.ru
В Бельгии задержали подозреваемых в подготовке теракта, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.10.2025
20:49 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/belgija-2047383282.html
В Бельгии задержали подозреваемых в подготовке теракта, сообщили СМИ
В Бельгии задержали подозреваемых в подготовке теракта, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.10.2025
В Бельгии задержали подозреваемых в подготовке теракта, сообщили СМИ
Трое мужчин задержаны в бельгийском Антверпене по подозрению в джихадистском террористическом заговоре против политиков с использованием беспилотников, передает РИА Новости, 09.10.2025
в мире, антверпен, бельгия
В мире, Антверпен, Бельгия
В Бельгии задержали подозреваемых в подготовке теракта, сообщили СМИ

Belga: в Бельгии задержали подозреваемых в подготовке теракта против политиков

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПолицейский в Бельгии
Полицейский в Бельгии - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Полицейский в Бельгии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Трое мужчин задержаны в бельгийском Антверпене по подозрению в джихадистском террористическом заговоре против политиков с использованием беспилотников, передает агентство Belga со ссылкой на прокуратуру.
"Полиция Антверпена задержала трех молодых людей по подозрению в планировании террористического акта, вдохновленного джихадом, направленного против политиков, подтвердила в четверг федеральная прокуратура Бельгии", - говорится в публикации.
Прокуроры сообщили Belga, что подозреваемые готовились прикрепить заряд взрывчатки к беспилотнику.
"По сообщениям некоторых бельгийских СМИ, предполагаемый заговор мог быть направлен против премьер-министра Барта де Вевера, хотя это официально не подтверждено. Обыски прошли всего в нескольких сотнях метров от его частной резиденции", - добавили журналисты.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В Москве арестовали подозреваемого в подготовке теракта
8 октября, 21:55
 
В миреАнтверпенБельгия
 
 
