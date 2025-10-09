https://ria.ru/20251009/barsik-2047187444.html
Бойцам в Запорожской области помогает кот Барсик
ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. В Запорожской области российским бойцам на передовой помогает кот по кличке Барсик, который стал для них верным спутником и своеобразным талисманом, рассказал РИА Новости пулемётчик группировки войск ВС РФ "Восток" с позывным "Скар".
"Кот у нас есть. Он вот как раз, когда я попал к ребятам… Барсик — они назвали его в честь своего командира. Он всегда с ними везде — переезды, не переезды, постоянно рядом. И когда он рядышком, мы спокойны. Всегда с нами", - поделился боец.
По его словам, кот пришёл к военнослужащим сам, когда они находились в одном из освобождённых населённых пунктов.
"Случайно пришёл к нам. Там зачищали населённый пункт, сидели там около месяца, наверное. Вот пришёл, прижился. Сразу подошёл, без испугов. И всё — стал нашей семьёй. Мы ему благодарны, он нам благодарен", - рассказал "Скар".
Он добавил, что Барсик сопровождает бойцов в любых условиях и, по признанию военных, помогает им сохранять спокойствие и моральный дух на передовой.