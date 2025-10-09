Рейтинг@Mail.ru
Бойцам в Запорожской области помогает кот Барсик
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:30 09.10.2025 (обновлено: 05:48 09.10.2025)
Бойцам в Запорожской области помогает кот Барсик
Бойцам в Запорожской области помогает кот Барсик - РИА Новости, 09.10.2025
Бойцам в Запорожской области помогает кот Барсик
В Запорожской области российским бойцам на передовой помогает кот по кличке Барсик, который стал для них верным спутником и своеобразным талисманом, рассказал... РИА Новости, 09.10.2025
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы рф
запорожская область
запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
Бойцам в Запорожской области помогает кот Барсик

Кот Барсик помогает бойцам ВС России сохранять боевой дух на передовой

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий, призванный в рамках частичной мобилизации, на позиции в районе города Энергодар Запорожской области
ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. В Запорожской области российским бойцам на передовой помогает кот по кличке Барсик, который стал для них верным спутником и своеобразным талисманом, рассказал РИА Новости пулемётчик группировки войск ВС РФ "Восток" с позывным "Скар".
"Кот у нас есть. Он вот как раз, когда я попал к ребятам… Барсик — они назвали его в честь своего командира. Он всегда с ними везде — переезды, не переезды, постоянно рядом. И когда он рядышком, мы спокойны. Всегда с нами", - поделился боец.
По его словам, кот пришёл к военнослужащим сам, когда они находились в одном из освобождённых населённых пунктов.
"Случайно пришёл к нам. Там зачищали населённый пункт, сидели там около месяца, наверное. Вот пришёл, прижился. Сразу подошёл, без испугов. И всё — стал нашей семьёй. Мы ему благодарны, он нам благодарен", - рассказал "Скар".
Он добавил, что Барсик сопровождает бойцов в любых условиях и, по признанию военных, помогает им сохранять спокойствие и моральный дух на передовой.
