Бойцам в Запорожской области помогает кот Барсик

ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. В Запорожской области российским бойцам на передовой помогает кот по кличке Барсик, который стал для них верным спутником и своеобразным талисманом, рассказал РИА Новости пулемётчик группировки войск ВС РФ "Восток" с позывным "Скар".

"Кот у нас есть. Он вот как раз, когда я попал к ребятам… Барсик — они назвали его в честь своего командира. Он всегда с ними везде — переезды, не переезды, постоянно рядом. И когда он рядышком, мы спокойны. Всегда с нами", - поделился боец.

По его словам, кот пришёл к военнослужащим сам, когда они находились в одном из освобождённых населённых пунктов.

"Случайно пришёл к нам. Там зачищали населённый пункт, сидели там около месяца, наверное. Вот пришёл, прижился. Сразу подошёл, без испугов. И всё — стал нашей семьёй. Мы ему благодарны, он нам благодарен", - рассказал "Скар".