Т-Банк объединил в приложении данные клиентов о счетах в четырех банках

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Т-Банк запустил мультибанкинг, объединив счета четырех крупных игроков рынка в своем мобильном приложении, сообщает кредитная организация.

Теперь клиенты смогут управлять своими счетами в ВТБ и Альфа-Банке в приложении Т-Банка. С июня 2024 года такая возможность уже действует по счетам в Сбербанке.

Подписание соглашений о сотрудничестве между банками состоялось на площадке форума "Финополис 2025", который проходит 8-10 октября на федеральной территории "Сириус".

"Мультибанкинг — это пример партнерства, благодаря которому выигрывают клиенты всех банков-участников. Крупнейшие финансовые организации страны договорились объединить свои знания и предоставить своим клиентам лучший сервис. Благодаря совместной работе нам удалось построить безопасную среду и отлаженный процесс обмена информацией", - сказал директор департамента госпроектов Т-Банка Святослав Агеев.

В настоящее время мультибанкинг работает в пилотном режиме. Уже более 1 миллиону клиентов доступна возможность добавления счетов Сбербанка в мобильное приложение Т-Банка, и наоборот. В ближайшее время там же появятся и счета ВТБ и Альфа-Банка при их наличии. Участие в проекте возможно только с согласия клиента и по его желанию.

Кроме того, клиенты Т-Банка и ВТБ смогут увидеть в обоих приложениях не только свои расчетные счета, но также вклады и накопительные счета.

Как поясняется в сообщении Т-Банка, объединение информации о счетах в разных банках в одном приложении стало доступным благодаря технологии Открытых API, которая позволяет банкам по защищенным каналам обмениваться информацией о счетах своих клиентов.