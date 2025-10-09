Рейтинг@Mail.ru
Т-Банк объединил в приложении данные клиентов о счетах в четырех банках
09:00 09.10.2025
Т-Банк объединил в приложении данные клиентов о счетах в четырех банках
Т-Банк запустил мультибанкинг, объединив счета четырех крупных игроков рынка в своем мобильном приложении, сообщает кредитная организация. РИА Новости, 09.10.2025
экономика, альфа-банк, сбербанк россии, т-банк (ао «тинькофф банк»)
Экономика, Альфа-банк, Сбербанк России, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
Банкомат Т-Банка в одном из торговых центров
Банкомат Т-Банка в одном из торговых центров
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Банкомат Т-Банка в одном из торговых центров. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Т-Банк запустил мультибанкинг, объединив счета четырех крупных игроков рынка в своем мобильном приложении, сообщает кредитная организация.
Теперь клиенты смогут управлять своими счетами в ВТБ и Альфа-Банке в приложении Т-Банка. С июня 2024 года такая возможность уже действует по счетам в Сбербанке.
Подписание соглашений о сотрудничестве между банками состоялось на площадке форума "Финополис 2025", который проходит 8-10 октября на федеральной территории "Сириус".
"Мультибанкинг — это пример партнерства, благодаря которому выигрывают клиенты всех банков-участников. Крупнейшие финансовые организации страны договорились объединить свои знания и предоставить своим клиентам лучший сервис. Благодаря совместной работе нам удалось построить безопасную среду и отлаженный процесс обмена информацией", - сказал директор департамента госпроектов Т-Банка Святослав Агеев.
В настоящее время мультибанкинг работает в пилотном режиме. Уже более 1 миллиону клиентов доступна возможность добавления счетов Сбербанка в мобильное приложение Т-Банка, и наоборот. В ближайшее время там же появятся и счета ВТБ и Альфа-Банка при их наличии. Участие в проекте возможно только с согласия клиента и по его желанию.
Кроме того, клиенты Т-Банка и ВТБ смогут увидеть в обоих приложениях не только свои расчетные счета, но также вклады и накопительные счета.
Как поясняется в сообщении Т-Банка, объединение информации о счетах в разных банках в одном приложении стало доступным благодаря технологии Открытых API, которая позволяет банкам по защищенным каналам обмениваться информацией о счетах своих клиентов.
Проект Открытых API реализуется при поддержке Банка России и является частью инициативы “Открытые данные”. В перспективе пользователи смогут давать разрешение на обмен своими данными не только между банками, но и смежными организациями — в частности, МФО, телеком-операторами.
ЭкономикаАльфа-банкСбербанк РоссииТ-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
 
 
