Кандидат в премьеры Чехии заявил о намерении посетить Киев, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.10.2025
16:05 09.10.2025
Кандидат в премьеры Чехии заявил о намерении посетить Киев, сообщили СМИ
Кандидат в премьеры Чехии заявил о намерении посетить Киев, сообщили СМИ
в мире
чехия
украина
киев
андрей бабиш
владимир зеленский
петр павел
нато
чехия
украина
киев
в мире, чехия, украина, киев, андрей бабиш, владимир зеленский, петр павел, нато, евросоюз
В мире, Чехия, Украина, Киев, Андрей Бабиш, Владимир Зеленский, Петр Павел, НАТО, Евросоюз
Кандидат в премьеры Чехии заявил о намерении посетить Киев, сообщили СМИ

Кандидат в премьеры Чехии Бабиш сообщил Зеленскому о намерении посетить Киев

ПРАГА, 9 окт – РИА Новости. Лидер выигравшего 3-4 октября парламентские выборы в Чехии движения ANO ("Акция недовольных граждан") и кандидат в премьеры Андрей Бабиш провел в четверг телефонный разговор с Владимиром Зеленским и сообщил о том, что намерен в 2026 году посетить Киев, сообщило Чешское ТВ.
"Кандидат в премьеры Чехии Андрей Бабиш провел в четверг телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, выразил пожелание, чтобы конфликт на Украине как можно быстрее завершился и сообщил о своем намерении посетить Киев в 2026 году. Ранее Бабиш трижды встречался с Зеленским", - говорится в сообщении.
Политолог рассказал, как изменится отношение Чехии к России
Политолог рассказал, как изменится отношение Чехии к России
6 октября, 13:56
В среду Бабиш заявил, что Чехия больше не выделит Украине на закупку вооружений из своего бюджета "ни кроны", а будет помогать Киеву через Евросоюз.
По словам Бабиша, Чехия выделяет 60 миллиардов крон (около 2,8 миллиарда долларов - ред.) Европе, которая помогает Украине.
Ранее Бабиш заявил, что не намерен мешать чешским фирмам в поставках вооружений для ВСУ. При этом он указал на необходимость сделать более прозрачной инициативу по боеприпасам для Украины. В свою очередь, президент Чехии Петр Павел заявил 5 октября о необходимости сохранить данную инициативу, которая, по его мнению, важна не только для Украины, но и для Чехии с точки зрения ее престижа у союзников по НАТО и ЕС.
По данным минобороны, Чехия к концу 2024 года передала Украине военную технику со своих складов на сумму 7,3 миллиарда крон (около 350 миллионов долларов).
Движение ANO в Чехии станет поддержкой для Орбана, считает эксперт
Движение ANO в Чехии станет поддержкой для Орбана, считает эксперт
5 октября, 15:52
 
В миреЧехияУкраинаКиевАндрей БабишВладимир ЗеленскийПетр ПавелНАТОЕвросоюз
 
 
