Кандидат в премьеры Чехии заявил о намерении посетить Киев, сообщили СМИ

ПРАГА, 9 окт – РИА Новости. Лидер выигравшего 3-4 октября парламентские выборы в Чехии движения ANO ("Акция недовольных граждан") и кандидат в премьеры Андрей Бабиш провел в четверг телефонный разговор с Владимиром Зеленским и сообщил о том, что намерен в 2026 году посетить Киев, сообщило Чешское ТВ.

В среду Бабиш заявил, что Чехия больше не выделит Украине на закупку вооружений из своего бюджета "ни кроны", а будет помогать Киеву через Евросоюз.

По словам Бабиша, Чехия выделяет 60 миллиардов крон (около 2,8 миллиарда долларов - ред.) Европе , которая помогает Украине.

ЕС. Ранее Бабиш заявил, что не намерен мешать чешским фирмам в поставках вооружений для ВСУ . При этом он указал на необходимость сделать более прозрачной инициативу по боеприпасам для Украины. В свою очередь, президент Чехии Петр Павел заявил 5 октября о необходимости сохранить данную инициативу, которая, по его мнению, важна не только для Украины, но и для Чехии с точки зрения ее престижа у союзников по НАТО