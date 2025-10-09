Руденя и Цыбульский обсудили развитие Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 9 окт – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский обсудили социально-экономическое развитие региона во время рабочей встречи в Архангельске, сообщила пресс-служба правительства области.

Как сообщил губернатор, Архангельская область стала первым регионом СЗФО, который Руденя посетил после назначения полномочным представителем президента РФ в округе.

"В ходе беседы обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, исполнение на территории Поморья поручений и социальных инициатив президента Российской Федерации, реализации инфраструктурных программ и национальных проектов", - говорится в сообщении.

В докладе Цыбульский уделил особое внимание экономическим показателям региона. Губернатор отметил, что с 2020 года валовой региональный продукт показывает достаточно серьезный рост – почти в два раза.

Как отметил глава Архангельской области, индекс промышленного производства выравнивается, в 2024 году показатель составил 107,3% – выше, чем в среднем по стране. По оценкам региональных властей, промышленность будет находиться в положительной зоне главным образом благодаря работе судостроительной отрасли. Также достаточно высокими темпами растут зарплаты в регионе, отметил Цыбульский.

Губернатор подчеркнул, что за последние пять лет удалось добиться значительных результатов в жилищном строительстве: с 2020 по 2024 год в регионе ввели в эксплуатацию более 2 миллионов квадратных метров жилья. Власти намерены сохранять темпы в этой сфере, сказал глава региона.

Цыбульский отдельно остановился на активном участии Архангельской области в реализации нацпроектов, в том числе 42 федеральных проектов. На их реализацию предусмотрено 20,6 миллиарда рублей, основная часть которых – средства федерального бюджета.

"В фокусе внимания по-прежнему остаются мероприятия по модернизации социальных объектов, переселению людей из аварийного жилья, ремонту дорог", – сказал губернатор.