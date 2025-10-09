Рейтинг@Mail.ru
Руденя и Цыбульский обсудили развитие Архангельской области - РИА Новости, 09.10.2025
Архангельская область
 
13:25 09.10.2025
Руденя и Цыбульский обсудили развитие Архангельской области
Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский обсудили... РИА Новости, 09.10.2025
Руденя и Цыбульский обсудили приоритеты развития Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 9 окт – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский обсудили социально-экономическое развитие региона во время рабочей встречи в Архангельске, сообщила пресс-служба правительства области.
Как сообщил губернатор, Архангельская область стала первым регионом СЗФО, который Руденя посетил после назначения полномочным представителем президента РФ в округе.
Архангельская область победила в конкурсе на премию "Пушкинская карта"
6 октября, 14:21
6 октября, 14:21
"В ходе беседы обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, исполнение на территории Поморья поручений и социальных инициатив президента Российской Федерации, реализации инфраструктурных программ и национальных проектов", - говорится в сообщении.
В докладе Цыбульский уделил особое внимание экономическим показателям региона. Губернатор отметил, что с 2020 года валовой региональный продукт показывает достаточно серьезный рост – почти в два раза.
Как отметил глава Архангельской области, индекс промышленного производства выравнивается, в 2024 году показатель составил 107,3% – выше, чем в среднем по стране. По оценкам региональных властей, промышленность будет находиться в положительной зоне главным образом благодаря работе судостроительной отрасли. Также достаточно высокими темпами растут зарплаты в регионе, отметил Цыбульский.
Губернатор подчеркнул, что за последние пять лет удалось добиться значительных результатов в жилищном строительстве: с 2020 по 2024 год в регионе ввели в эксплуатацию более 2 миллионов квадратных метров жилья. Власти намерены сохранять темпы в этой сфере, сказал глава региона.
Цыбульский отдельно остановился на активном участии Архангельской области в реализации нацпроектов, в том числе 42 федеральных проектов. На их реализацию предусмотрено 20,6 миллиарда рублей, основная часть которых – средства федерального бюджета.
"В фокусе внимания по-прежнему остаются мероприятия по модернизации социальных объектов, переселению людей из аварийного жилья, ремонту дорог", – сказал губернатор.
Также в ходе встречи стороны рассмотрели вопросы формирования бюджета, в том числе собственной доходной базы. Еще одной темой для обсуждения стала поддержка военнослужащих. На базе губернаторского центра создали штаб помощи военнослужащим и членам их семей, его филиалы работают во всех муниципальных образованиях региона. С 2023 по 2025 год в штаб обратились свыше 9 тысяч человек.
Цыбульский вступил в должность губернатора Архангельской области
8 октября, 21:17
8 октября, 21:17
 
Архангельская область
 
 
