В Югре арестовали полицейского за получение взятки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Начальник ОМВД по Белоярскому району, ранее задержанный при получении взятки и оказавший сопротивление при задержании, был взят под стражу до декабря по решению Белоярского городского суда, сообщает объединенная пресс-служба судов ХМАО.

Ранее пресс-служба полиции Югры сообщила, что сотрудники управления собственной безопасности УМВД по Югре 7 октября задержали начальника ОМВД по Белоярскому району при передаче части денег, которые, по версии следствия, фигурант вымогал у местного бизнесмена за оказание общего покровительства. В ходе задержания он попытался скрыться и оказал сопротивление, причинив травмы двум полицейским. Следственный комитет по Югре возбудил уголовное дело и выдвинул обвинения против фигуранта в получении взятки и применении насилия в отношении представителей власти.

"Учитывая характер и тяжесть предъявленных обвинений, данные о личности обвиняемого и обстоятельства дела, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 7 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.