https://ria.ru/20251009/arest-2047373823.html
В Югре арестовали полицейского за получение взятки
В Югре арестовали полицейского за получение взятки - РИА Новости, 09.10.2025
В Югре арестовали полицейского за получение взятки
Начальник ОМВД по Белоярскому району, ранее задержанный при получении взятки и оказавший сопротивление при задержании, был взят под стражу до декабря по решению РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T19:55:00+03:00
2025-10-09T19:55:00+03:00
2025-10-09T19:55:00+03:00
происшествия
белоярский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_5d32258eb04fd6d9d0bd00c10ce09cba.jpg
https://ria.ru/20251009/sud-2047218097.html
белоярский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8ff6f11913202149084d4a95cbb6de87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белоярский район
Происшествия, Белоярский район
В Югре арестовали полицейского за получение взятки
Начальника ОМВД по Белоярскому району Югры арестовали по делу о взятке
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Начальник ОМВД по Белоярскому району, ранее задержанный при получении взятки и оказавший сопротивление при задержании, был взят под стражу до декабря по решению Белоярского городского суда, сообщает объединенная пресс-служба судов ХМАО.
Ранее пресс-служба полиции Югры сообщила, что сотрудники управления собственной безопасности УМВД по Югре 7 октября задержали начальника ОМВД по Белоярскому району
при передаче части денег, которые, по версии следствия, фигурант вымогал у местного бизнесмена за оказание общего покровительства. В ходе задержания он попытался скрыться и оказал сопротивление, причинив травмы двум полицейским. Следственный комитет по Югре возбудил уголовное дело и выдвинул обвинения против фигуранта в получении взятки и применении насилия в отношении представителей власти.
"Учитывая характер и тяжесть предъявленных обвинений, данные о личности обвиняемого и обстоятельства дела, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 7 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.