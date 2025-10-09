Дочь экс-главы Верховного суда Адыгеи арестовали за мошенничество

КРАСНОДАР, 9 окт - РИА Новости. Дочь экс-главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова Сусана Коблева арестована краснодарским судом до 11 октября по обвинению в особо крупном мошенничестве и отмывании денег, следует из данных картотеки суда.
Суд в городе Волжском 16 сентября удовлетворил в полном объеме иск Генпрокуратуры к Аслану Трахову и обратил в доход РФ имущество, полученное в нарушение законодательства о противодействии коррупции. В иске среди прочих ответчиков фигурировала и его дочь, Сусана Аслановна Коблева.
Согласно картотеке, Октябрьский районный суд Краснодара 13 августа 2025 года заключил под стражу Коблеву до 11 октября. Она обвиняется в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и отмывании денег в особо крупном размере (пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). При этом защита обвиняемой подала в апелляцию жалобу с просьбой смягчить меру пресечения и перевести Коблеву под домашний арест. Краснодарский краевой суд жалобу оставил без удовлетворения.
Кроме того, в тексте судебного определения в отношении Коблевой фигурирует предоставленная следователем копия "приговора Майкопского районного суда республики Адыгея от 4 февраля 2020 года" и "заявление Т, признанного потерпевшим по данному уголовному делу". Согласно картотеке, этот приговор относится к Аслану Патокову, который обвинялся в мошенничестве и фальсификации доказательств по гражданскому делу. В судебном акте относительно него указано, что тот незаконно присвоил гостиничный комплекс "Гузерипль" в Адыгее стоимостью 53 миллиона рублей.