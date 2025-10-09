Рейтинг@Mail.ru
Дочь экс-главы Верховного суда Адыгеи арестовали за мошенничество - РИА Новости, 09.10.2025
18:56 09.10.2025
Дочь экс-главы Верховного суда Адыгеи арестовали за мошенничество
Дочь экс-главы Верховного суда Адыгеи арестовали за мошенничество
происшествия, россия, республика адыгея, волжский, генеральная прокуратура рф, краснодарский краевой суд
Происшествия, Россия, Республика Адыгея, Волжский, Генеральная прокуратура РФ, Краснодарский краевой суд
Дочь экс-главы Верховного суда Адыгеи арестовали за мошенничество

КРАСНОДАР, 9 окт - РИА Новости. Дочь экс-главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова Сусана Коблева арестована краснодарским судом до 11 октября по обвинению в особо крупном мошенничестве и отмывании денег, следует из данных картотеки суда.
Суд в городе Волжском 16 сентября удовлетворил в полном объеме иск Генпрокуратуры к Аслану Трахову и обратил в доход РФ имущество, полученное в нарушение законодательства о противодействии коррупции. В иске среди прочих ответчиков фигурировала и его дочь, Сусана Аслановна Коблева.
Согласно картотеке, Октябрьский районный суд Краснодара 13 августа 2025 года заключил под стражу Коблеву до 11 октября. Она обвиняется в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и отмывании денег в особо крупном размере (пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). При этом защита обвиняемой подала в апелляцию жалобу с просьбой смягчить меру пресечения и перевести Коблеву под домашний арест. Краснодарский краевой суд жалобу оставил без удовлетворения.
Кроме того, в тексте судебного определения в отношении Коблевой фигурирует предоставленная следователем копия "приговора Майкопского районного суда республики Адыгея от 4 февраля 2020 года" и "заявление Т, признанного потерпевшим по данному уголовному делу". Согласно картотеке, этот приговор относится к Аслану Патокову, который обвинялся в мошенничестве и фальсификации доказательств по гражданскому делу. В судебном акте относительно него указано, что тот незаконно присвоил гостиничный комплекс "Гузерипль" в Адыгее стоимостью 53 миллиона рублей.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Следствие просит арестовать имущество экс-депутата Мосгордумы Круглова
Вчера, 18:03
 
ПроисшествияРоссияРеспублика АдыгеяВолжскийГенеральная прокуратура РФКраснодарский краевой суд
 
 
