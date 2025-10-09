Дочь экс-главы Верховного суда Адыгеи арестовали за мошенничество

КРАСНОДАР, 9 окт - РИА Новости. Дочь экс-главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова Сусана Коблева арестована краснодарским судом до 11 октября по обвинению в особо крупном мошенничестве и отмывании денег, следует из данных картотеки суда.