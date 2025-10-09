https://ria.ru/20251009/ammiak-2047360935.html
В результате подрыва ВСУ в ДНР аммиакопровода произошел выброс аммиака
В результате подрыва ВСУ в ДНР аммиакопровода произошел выброс аммиака - РИА Новости, 09.10.2025
В результате подрыва ВСУ в ДНР аммиакопровода произошел выброс аммиака
РИА Новости. МО РФ: В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОДРЫВА ВСУ В ДНР АММИАКОПРОВОДА "ТОЛЬЯТТИ-ОДЕССА" ПРОИЗОШЕЛ ВЫБРОС АММИАКА. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T18:44:00+03:00
2025-10-09T18:44:00+03:00
2025-10-09T19:05:00+03:00
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876769216_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_0c8e41f25d725a20f9fa0fb88088b9e0.jpg
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876769216_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d6180a99d11a07d998fa3d40d755d100.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В результате подрыва ВСУ в ДНР аммиакопровода произошел выброс аммиака
МО РФ: в результате подрыва ВСУ в ДНР аммиакопровода произошел выброс аммиака