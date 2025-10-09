https://ria.ru/20251009/amiramov-2047288034.html
Умер певец Амирамов
Певец Ефрем Амирамов умер в республиканской клинической больнице в Нальчике
нальчик
НАЛЬЧИК, 9 окт — РИА Новости. Певец Ефрем Амирамов умер в республиканской клинической больнице в Нальчике, сообщили РИА Новости в медицинском учреждении.
"Амирамов находился в реанимационном отделении в тяжелом состоянии, только что он скончался", — сказал собеседник агентства.
По его словам, последние несколько лет музыкант тяжело болел.
Амирамов родился в 1956 году в Нальчике
. Окончил Ростовский институт народного хозяйства. Как певец стал известен в 1990-х годах, после исполнения песни "Молодая".
Выпустил десять альбомов и сборник стихов. В 2004 году стал лауреатом премии "Шансон года". Удостоен звания народного артиста Ингушетии
и заслуженного артиста Кабардино-Балкарии.