14:52 09.10.2025 (обновлено: 16:01 09.10.2025)
Умер певец Амирамов
Умер певец Амирамов
Певец Ефрем Амирамов умер в республиканской клинической больнице в Нальчике, сообщили РИА Новости в медицинском учреждении. РИА Новости, 09.10.2025
нальчик, происшествия
Культура, Нальчик, Происшествия
НАЛЬЧИК, 9 окт — РИА Новости. Певец Ефрем Амирамов умер в республиканской клинической больнице в Нальчике, сообщили РИА Новости в медицинском учреждении.
"Амирамов находился в реанимационном отделении в тяжелом состоянии, только что он скончался", — сказал собеседник агентства.
По его словам, последние несколько лет музыкант тяжело болел.
Амирамов родился в 1956 году в Нальчике. Окончил Ростовский институт народного хозяйства. Как певец стал известен в 1990-х годах, после исполнения песни "Молодая".
Выпустил десять альбомов и сборник стихов. В 2004 году стал лауреатом премии "Шансон года". Удостоен звания народного артиста Ингушетии и заслуженного артиста Кабардино-Балкарии.
