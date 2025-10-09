Умер певец Амирамов

© Кадр из клипа на песню Ефрема Амирамова "Молодая"

© Кадр из клипа на песню Ефрема Амирамова "Молодая"

© Кадр из клипа на песню Ефрема Амирамова "Молодая" Ефрем Амирамов

НАЛЬЧИК, 9 окт — РИА Новости. Певец Ефрем Амирамов умер в республиканской клинической больнице в Нальчике, сообщили РИА Новости в медицинском учреждении.

"Амирамов находился в реанимационном отделении в тяжелом состоянии, только что он скончался", — сказал собеседник агентства.

По его словам, последние несколько лет музыкант тяжело болел.

Амирамов родился в 1956 году в Нальчике . Окончил Ростовский институт народного хозяйства. Как певец стал известен в 1990-х годах, после исполнения песни "Молодая".