Рейтинг@Mail.ru
Алиев рассказал о контактах с Россией по делу о крушении самолета AZAL - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/aliev-2047299437.html
Алиев рассказал о контактах с Россией по делу о крушении самолета AZAL
Алиев рассказал о контактах с Россией по делу о крушении самолета AZAL - РИА Новости, 09.10.2025
Алиев рассказал о контактах с Россией по делу о крушении самолета AZAL
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия и Азербайджан находятся в контакте по ситуации с расследованием причин крушения азербайджанского... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T15:23:00+03:00
2025-10-09T15:23:00+03:00
в мире
азербайджан
россия
ильхам алиев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047295265_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_710952c198182cb89122eec687929572.jpg
https://ria.ru/20251009/aliev-2047296844.html
азербайджан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Встреча Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе
Встреча Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе
2025-10-09T15:23
true
PT0M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047295265_445:0:1885:1080_1920x0_80_0_0_01adab5b2e8074cf208247fadade3fdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, россия, ильхам алиев, владимир путин
В мире, Азербайджан, Россия, Ильхам Алиев, Владимир Путин
Алиев рассказал о контактах с Россией по делу о крушении самолета AZAL

Алиев: РФ и Азербайджан находятся в контакте по расследованию крушения AZAL

Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия и Азербайджан находятся в контакте по ситуации с расследованием причин крушения азербайджанского самолета.
"Как мы с Вами неоднократно обменивались мнениями, а также члены наших команд постоянно в контакте, Вы лично контролируете ход следствия", - сказал Алиев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Владимир Путин и Ильхам Алиев во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Алиев поблагодарил Путина за расследование причин крушения AZAL
Вчера, 15:18
 
В миреАзербайджанРоссияИльхам АлиевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала