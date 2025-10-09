Рейтинг@Mail.ru
Алиев пожелал Путину и российскому народу всего самого доброго - РИА Новости, 09.10.2025
15:22 09.10.2025
Алиев пожелал Путину и российскому народу всего самого доброго
Алиев пожелал Путину и российскому народу всего самого доброго
Президент Азербайджана Ильхам Алиев пожелал всего самого доброго лидеру РФ Владимиру Путину и дружественному народу России. РИА Новости, 09.10.2025
россия
азербайджан
ильхам алиев
владимир путин
россия
азербайджан
Алиев пожелал Путину и российскому народу всего самого доброго

Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Правительственной резиденции в Душанбе
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Правительственной резиденции в Душанбе. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев пожелал всего самого доброго лидеру РФ Владимиру Путину и дружественному народу России.
"Хочу пожелать вам всего самого доброго, вам и вашим близким, дружественному народу России", - сказал Алиев в ходе встречи с Путиным.
Владимир Путин и Ильхам Алиев во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Алиев еще раз поздравил Путина с днем рождения
