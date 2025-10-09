https://ria.ru/20251009/aliev-2047299061.html
Алиев пожелал Путину и российскому народу всего самого доброго
Алиев пожелал Путину и российскому народу всего самого доброго - РИА Новости, 09.10.2025
Алиев пожелал Путину и российскому народу всего самого доброго
Президент Азербайджана Ильхам Алиев пожелал всего самого доброго лидеру РФ Владимиру Путину и дружественному народу России. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T15:22:00+03:00
2025-10-09T15:22:00+03:00
2025-10-09T15:22:00+03:00
россия
азербайджан
ильхам алиев
владимир путин
россия
азербайджан
Алиев пожелал Путину и российскому народу всего самого доброго
Алиев пожелал Путину и дружественному народу России всего самого доброго