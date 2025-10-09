Алиев еще раз поздравил Путина с днем рождения

ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным еще раз поздравил его с днем рождения.

"Буквально два дня назад я вам звонил в связи с вашим днем рождения. Хотел бы еще раз, пользуясь возможностью, вас поздравить и пожелать всего самого доброго вам и вашим близким, дружественному народу России", - сказал Алиев во время двусторонней встречи с Путиным.

Переговоры в Душанбе стали первой за долгое время полноценной встречей лидеров. Путин и Алиев виделись в сентябре в Китае на полях саммита ШОС, но, как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, субстантивного общения не было.