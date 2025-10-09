https://ria.ru/20251009/aliev-2047292431.html
Алиев поблагодарил Путина за информацию о самолете AZAL
Алиев поблагодарил Путина за информацию о самолете AZAL - РИА Новости, 09.10.2025
Алиев поблагодарил Путина за информацию о самолете AZAL
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил особую благодарность президенту России Владимиру Путину за предоставленную информацию о причинах крушения самолета... РИА Новости, 09.10.2025
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил особую благодарность президенту России Владимиру Путину за предоставленную информацию о причинах крушения самолета AZAL."Конечно, особая благодарность за эту подробную информацию в связи с трагедией декабря прошлого года, когда самолет азербайджанских авиалиний потерпел катастрофу", - сказал Алиев на встрече с Путиным.
