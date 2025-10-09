Рейтинг@Mail.ru
15:04 09.10.2025 (обновлено: 15:23 09.10.2025)
Алиев поблагодарил Путина за информацию о самолете AZAL
ильхам алиев
азербайджан
россия
владимир путин
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил особую благодарность президенту России Владимиру Путину за предоставленную информацию о причинах крушения самолета AZAL."Конечно, особая благодарность за эту подробную информацию в связи с трагедией декабря прошлого года, когда самолет азербайджанских авиалиний потерпел катастрофу", - сказал Алиев на встрече с Путиным.
ильхам алиев, азербайджан, россия, владимир путин
Ильхам Алиев, Азербайджан, Россия, Владимир Путин
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил особую благодарность президенту России Владимиру Путину за предоставленную информацию о причинах крушения самолета AZAL.
"Конечно, особая благодарность за эту подробную информацию в связи с трагедией декабря прошлого года, когда самолет азербайджанских авиалиний потерпел катастрофу", - сказал Алиев на встрече с Путиным.
Нужно время, чтобы разобраться в ситуации с самолетом AZAL, заявил Путин
Вчера, 15:06
 
Ильхам АлиевАзербайджанРоссияВладимир Путин
 
 
