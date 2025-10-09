Российский агропром вырос более чем на 50%, заявил Мишустин

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российский агропромышленный комплекс за десятилетие вырос более чем на 50 процентов, стал более технологически продвинутым и конкурентоспособным, отметил глава правительства Михаил Мишустин.

Премьер выступил на пленарном заседании "Цифровизация как инструмент повышения производительности АПК" XXVII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень".

« "За десять лет агропром в России увеличился более чем на 50%. Он стал более технологически продвинутым и конкурентоспособным", — заявил Мишустин.

Он также подчеркнул, что президент России неоднократно отмечал вклад граждан в возрождение сельского хозяйства, которое стало одним из столпов укрепления суверенитета страны.