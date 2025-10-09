Рейтинг@Mail.ru
05:35 09.10.2025 (обновлено: 12:05 09.10.2025)
Российский агропром вырос более чем на 50%, заявил Мишустин
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российский агропромышленный комплекс за десятилетие вырос более чем на 50 процентов, стал более технологически продвинутым и конкурентоспособным, отметил глава правительства Михаил Мишустин.
Премьер выступил на пленарном заседании "Цифровизация как инструмент повышения производительности АПК" XXVII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень".
"За десять лет агропром в России увеличился более чем на 50%. Он стал более технологически продвинутым и конкурентоспособным", — заявил Мишустин.
Он также подчеркнул, что президент России неоднократно отмечал вклад граждан в возрождение сельского хозяйства, которое стало одним из столпов укрепления суверенитета страны.
"Правительство также высоко ценит ваши достижения. Огромное спасибо за тяжелый труд и за результаты, которые вдохновляют на новые достижения и успехи", — заключил глава кабмина.
Оксана Лут - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Российский агропром никогда не будет работать без человека, считает Лут
8 октября, 15:48
 
Заголовок открываемого материала