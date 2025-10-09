https://ria.ru/20251009/agroprom-2047188253.html
Российский агропром вырос более чем на 50%, заявил Мишустин
Российский агропром вырос более чем на 50%, заявил Мишустин - РИА Новости, 09.10.2025
Российский агропром вырос более чем на 50%, заявил Мишустин
Российский агропромышленный комплекс за десятилетие вырос более чем на 50 процентов, стал более технологически продвинутым и конкурентоспособным, отметил глава... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T05:35:00+03:00
2025-10-09T05:35:00+03:00
2025-10-09T12:05:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947403479_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_d10f1f76f267501bb2bfff81b99296c8.jpg
https://ria.ru/20251008/agroprom-2047084036.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947403479_59:0:2788:2047_1920x0_80_0_0_e86b49e0970dfbdf4af953159899c5ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Хорошие новости
Российский агропром вырос более чем на 50%, заявил Мишустин
Мишустин: российский агропром за 10 лет вырос более чем на 50%
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российский агропромышленный комплекс за десятилетие вырос более чем на 50 процентов, стал более технологически продвинутым и конкурентоспособным, отметил глава правительства Михаил Мишустин.
Премьер выступил на пленарном заседании "Цифровизация как инструмент повышения производительности АПК" XXVII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень".
«
"За десять лет агропром в России увеличился более чем на 50%. Он стал более технологически продвинутым и конкурентоспособным", — заявил Мишустин.
Он также подчеркнул, что президент России неоднократно отмечал вклад граждан в возрождение сельского хозяйства, которое стало одним из столпов укрепления суверенитета страны.
"Правительство также высоко ценит ваши достижения. Огромное спасибо за тяжелый труд и за результаты, которые вдохновляют на новые достижения и успехи", — заключил глава кабмина.