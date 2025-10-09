Дочери экс-главы Верховного суда Адыгеи предъявили обвинение

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Дочери экс-главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова Сусане Коблевой и ее бывшему мужу Каплану Коблеву предъявили обвинение в мошенничестве, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В сентябре суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства имущество Трахова, полученное в нарушение законодательства о противодействии коррупции. По данным Четвертого кассационного суда, активы, которые приобрели экс-председатель, его семья и доверенные лица во время осуществления полномочий председателя суда Траховым, оценивалось значительно дороже официально заявленных доходов и фактически принадлежали ему.

Как следует из документов, в отношении Сусаны Коблевой, которая, по данным СМИ, является дочерью Трахова, было возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и легализации денежных средств. В документах она фигурирует в качестве обвиняемой.

Бывший супруг Коблевой - Каплан также был задержан по подозрению в мошенничестве.

"Ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления", - говорится в материале.

Кроме того, обвинение в мошенничестве предъявили двум предпринимателям - Алексею Еремышко и Александру Агееву, которые, по информации СМИ, являлись участниками процесса по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества у Трахова.