Апелляционная палата Кишинева нарушает принципы правосудия, заявила адвокат - РИА Новости, 09.10.2025
16:45 09.10.2025 (обновлено: 17:10 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/advokat-2047324526.html
Апелляционная палата Кишинева нарушает принципы правосудия, заявила адвокат
Апелляционная палата Кишинева нарушает принципы правосудия, заявила адвокат - РИА Новости, 09.10.2025
Апелляционная палата Кишинева нарушает принципы правосудия, заявила адвокат
Апелляционная палата Кишинева нарушает базовые стандарты права на защиту при рассмотрении дела главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T16:45:00+03:00
2025-10-09T17:10:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
майя санду
евросоюз
sputnik молдова
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, евросоюз, sputnik молдова, московский комсомолец, парламентские выборы в молдавии
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Евросоюз, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Парламентские выборы в Молдавии
Апелляционная палата Кишинева нарушает принципы правосудия, заявила адвокат

Адвокат Байрам: Апелляционная палата Кишинева нарушает права на защиту

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
КИШИНЕВ, 9 окт — РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева нарушает базовые стандарты права на защиту при рассмотрении дела главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан, заявила РИА Новости адвокат Наталья Байрам.
Апелляционная палата Кишинева в четверг продолжила рассмотрение жалобы защиты на приговор, вынесенный Гуцул и Попан в августе. После четырёхчасового заседания слушания были перенесены на 13 октября.
Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Суд устроил спектакль вместо разбирательства по делу Гуцул, заявила адвокат
Вчера, 14:06
"Защите вновь отказали во всех ходатайствах, включая просьбу о повторном допросе свидетелей и приобщении доказательств, отклонённых в суде первой инстанции. Суд отказался заслушать свидетелей и принять доказательства, которые не были рассмотрены ранее. Более того, Евгении Гуцул не позволили лично присутствовать на заседаниях. Это прямое нарушение Европейской конвенции по правам человека, гарантирующей право на защиту", - сказала Байрам.
Адвокат подчеркнула, что, несмотря на заявления властей о "европейском пути" Молдовы, судебная практика в стране "не соответствует стандартам ЕС".
"Наши международные коллеги проанализировали процесс и пришли к выводу, что подобное отношение к обвиняемым было бы невозможно ни в одной европейской стране. Вступление в ЕС — это не вход в открытый бар, это обязательство соблюдать нормы права", - отметила она.
По словам Байрам, Апелляционная палата назначила серию заседаний по делу до 6 ноября, каждое из которых будет проходить по два дня в неделю. "Суд объявил перерыв, чтобы мы могли обсудить с Евгенией Гуцул вопрос о даче показаний. Мы продолжим защиту в апелляции, но параллельно готовим жалобу в международные инстанции, поскольку национальные механизмы исчерпаны", — добавила адвокат.
Подключение по видеосвязи Евгении Гуцул и Светланы Попан в зале суда - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В Кишиневе суд более четырех часов рассматривает жалобы по делу Гуцул
Вчера, 14:46
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. Она была признана виновной по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", что вызвало резкую критику со стороны защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Молдавии Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Апелляционная палата в среду начала рассматривать жалобу защиты. Адвокаты Гуцул подали четыре ходатайства, требуя ее немедленного освобождения из-под стражи, рассмотрения доказательств, которые не принял суд первой инстанции, личного присутствия Гуцул на заседании, а также получения мнения Конституционного суда относительно ускоренной процедуры рассмотрения дела, которая была недавно утверждена парламентом, но все они были отклонены.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Защита Гуцул собирает доказательства нарушения ее прав
17 сентября, 16:19
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулМайя СандуЕвросоюзSputnik МолдоваМосковский комсомолецПарламентские выборы в Молдавии
 
 
