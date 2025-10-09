Рейтинг@Mail.ru
В горах Абхазии автобус с туристами съехал с дороги, один человек погиб - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 09.10.2025 (обновлено: 20:08 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/abkhaziya-2047372982.html
В горах Абхазии автобус с туристами съехал с дороги, один человек погиб
В горах Абхазии автобус с туристами съехал с дороги, один человек погиб - РИА Новости, 09.10.2025
В горах Абхазии автобус с туристами съехал с дороги, один человек погиб
Экскурсионный автобус с туристами из Ставрополья съехал с дороги в горах Абхазии, четыре человека госпитализированы, один погиб, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T19:47:00+03:00
2025-10-09T20:08:00+03:00
абхазия
владимир владимиров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999118053_0:110:1620:1021_1920x0_80_0_0_0ac415655dfd8dae52307dd2487066d5.jpg
https://ria.ru/20251009/novosibirsk-2047373154.html
https://ria.ru/20251007/dtp-2046830242.html
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999118053_44:0:1484:1080_1920x0_80_0_0_9214bf230cf4201b3147bdb1ba653e72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
абхазия, владимир владимиров, в мире
Абхазия, Владимир Владимиров, В мире
В горах Абхазии автобус с туристами съехал с дороги, один человек погиб

В Абхазии автобус с туристами съехал с дороги, четыре человека госпитализированы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи в Сухуме
Автомобили скорой помощи в Сухуме - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи в Сухуме. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЯТИГОРСК, 9 окт - РИА Новости. Экскурсионный автобус с туристами из Ставрополья съехал с дороги в горах Абхазии, четыре человека госпитализированы, один погиб, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Абхазии произошел несчастный случай с нашими земляками. По оперативной информации от властей республики, экскурсионный микроавтобус, в котором были туристы из Ставрополья, в горной местности съехал с дороги. К глубокому сожалению, среди пассажиров есть погибший. С пострадавшими работают медики. Трое получили помощь на месте, четверо госпитализированы в медучреждение республики", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.
На месте ДТП в Новосибирске. 9 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В Новосибирске водитель въехал в людей у автобусной остановки
Вчера, 19:49
МЧС Абхазии сообщило, что ДТП произошло в Ткуарчалском районе. В четверг днем автобус сорвался в пропасть у села Акармара. Спасатели извлекли на поверхность из почти 50-метровой расщелины троих пострадавших, включая тело одной погибшей туристки. Отмечается, что четыре человека выбрались самостоятельно.
Владимиров также отметил, что минздрав Ставропольского края установил взаимодействие с медиками Абхазии по линии федеральной службы медицины катастроф.
"Пока у нас нет полной информации о произошедшем. Работаем, чтобы получить эти данные. Ждем список ставропольцев, которые находились в микроавтобусе", - добавил он.
ДТП в Ижевске. 7 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В Ижевске произошло смертельное ДТП
7 октября, 14:02
 
АбхазияВладимир ВладимировВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала