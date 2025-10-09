В горах Абхазии автобус с туристами съехал с дороги, один человек погиб

ПЯТИГОРСК, 9 окт - РИА Новости. Экскурсионный автобус с туристами из Ставрополья съехал с дороги в горах Абхазии, четыре человека госпитализированы, один погиб, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"В Абхазии произошел несчастный случай с нашими земляками. По оперативной информации от властей республики, экскурсионный микроавтобус, в котором были туристы из Ставрополья, в горной местности съехал с дороги. К глубокому сожалению, среди пассажиров есть погибший. С пострадавшими работают медики. Трое получили помощь на месте, четверо госпитализированы в медучреждение республики", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.
МЧС Абхазии сообщило, что ДТП произошло в Ткуарчалском районе. В четверг днем автобус сорвался в пропасть у села Акармара. Спасатели извлекли на поверхность из почти 50-метровой расщелины троих пострадавших, включая тело одной погибшей туристки. Отмечается, что четыре человека выбрались самостоятельно.
Владимиров также отметил, что минздрав Ставропольского края установил взаимодействие с медиками Абхазии по линии федеральной службы медицины катастроф.
"Пока у нас нет полной информации о произошедшем. Работаем, чтобы получить эти данные. Ждем список ставропольцев, которые находились в микроавтобусе", - добавил он.
