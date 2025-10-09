В горах Абхазии автобус с туристами съехал с дороги, один человек погиб

ПЯТИГОРСК, 9 окт - РИА Новости. Экскурсионный автобус с туристами из Ставрополья съехал с дороги в горах Абхазии, четыре человека госпитализированы, один погиб, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Пока у нас нет полной информации о произошедшем. Работаем, чтобы получить эти данные. Ждем список ставропольцев, которые находились в микроавтобусе", - добавил он.