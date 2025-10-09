Поставки Tomahawk Киеву не переломят ход конфликта, считает экс-офицер СБУ

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Бывший офицер украинской разведки Иван Ступак считает, что США не смогут поставить Киеву достаточное количество крылатых ракет Tomahawk, чтобы переломить ход украинского конфликта, сообщает телеканал ABC.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, а применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
"Ступак заявил, что он скептически относится к тому, что США поставят достаточное количество ракет Tomahawk, чтобы переломить ход войны. Ступак заявил, что контроль США над выбором целей может еще больше ограничить их эффективность", - говорится в сообщении.
Россия внимательно следит за ситуацией вокруг ракет Tomahawk, призывает США к сдержанности и надеется, что в Вашингтоне сигналы Москвы будут услышаны, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
