Людмилу Бабушкину поблагодарили за вклад в продвижение ЗОЖ

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Председателя Заксобрания Сведловской области Людмилу Бабушкину и региональных депутатов поблагодарили за вклад в продвижение здорового образа жизни, сообщает пресс-служба областного парламента.

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области принимают участие в работе XVII Уральского конгресса по здоровому образу жизни, который стартовал в среду в Екатеринбурге.

В программы здорового образа жизни вовлечено более 2,2 миллиона жителей Свердловской области. В 2024 году во всех муниципалитетах были внедрены муниципальные программы укрепления общественного здоровья, содержащие разделы по ограничению потребления алкоголя и никотинсодержащей продукции, формированию системы здорового питания и физической активности.

В регионе действует законодательство, содействующее здоровьесбережению жителей. Прежде всего, это закон о физической культуре и спорте, который закрепляет меры поддержки для спортсменов и тренеров, регулирует вопросы детско-юношеского спорта и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Закон об охране здоровья граждан содержит нормы о профилактике заболеваний, порядке оказания жителям региона медицинской помощи и обеспечении их лекарственными препаратами.

Заместитель губернатора Свердловской области — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова поблагодарила депутатов за внимание к вопросам здоровьесбережения уральцев и создание соответствующей нормативной базы.

"Скажу большое спасибо нашим законодателям и лично Людмиле Валентиновне Бабушкиной за такое внимание к этой теме. Свердловская область реализует комплекс мер нормативного регулирования, направленных на снижение доступности алкогольной и никотинсодержащей продукции, а также тонизирующих напитков. Очень надеюсь, что мы увидим положительные последствия такого подхода в борьбе с зависимым поведением и, конечно же, в продвижении ЗОЖ среди свердловчан", — сказала Савинова, ее слова приводит пресс-служба Заксобрания.

Темы XVII Уральского конгресса по здоровому образу жизни направлены на то, чтобы обратить внимание уральцев на важность заботы о себе и близких, занятий спортом и пользы активного отдыха.

В качестве эксперта — настоящего приверженца здорового образа жизни на конгресс был приглашен депутат Законодательного Собрания, мастер спорта международного класса, победитель ралли "Дакар", четырехкратный победитель ралли "Шелковый путь" Сергей Карякин. Он провел для гостей "Зарядку со звездой", делился личным опытом регулярных занятий спортом, правильного питания, отсутствия вредных привычек и соблюдения режима дня.