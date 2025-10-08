Рейтинг@Mail.ru
Людмилу Бабушкину поблагодарили за вклад в продвижение ЗОЖ - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
13:30 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/zozh-2047049437.html
Людмилу Бабушкину поблагодарили за вклад в продвижение ЗОЖ
Людмилу Бабушкину поблагодарили за вклад в продвижение ЗОЖ - РИА Новости, 08.10.2025
Людмилу Бабушкину поблагодарили за вклад в продвижение ЗОЖ
Председателя Заксобрания Сведловской области Людмилу Бабушкину и региональных депутатов поблагодарили за вклад в продвижение здорового образа жизни, сообщает... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T13:30:00+03:00
2025-10-08T13:30:00+03:00
свердловская область
свердловская область
екатеринбург
людмила бабушкина
сергей карякин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011571475_0:156:3070:1883_1920x0_80_0_0_df62e75673b54877ac78a1d19ea88c2b.jpg
https://ria.ru/20251007/babushkina--2046822353.html
https://ria.ru/20251007/benzin-2046777006.html
свердловская область
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011571475_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_fc806fe6416f7b6f242edbf7e1c26ace.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
свердловская область, екатеринбург, людмила бабушкина , сергей карякин
Свердловская область , Свердловская область, Екатеринбург, Людмила Бабушкина , Сергей Карякин
Людмилу Бабушкину поблагодарили за вклад в продвижение ЗОЖ

Свердловских депутатов поблагодарили за вклад в продвижение ЗОЖ

© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанкПредседатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина
Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Председателя Заксобрания Сведловской области Людмилу Бабушкину и региональных депутатов поблагодарили за вклад в продвижение здорового образа жизни, сообщает пресс-служба областного парламента.
Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области принимают участие в работе XVII Уральского конгресса по здоровому образу жизни, который стартовал в среду в Екатеринбурге.
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Бабушкина встретилась с руководителями свердловских профсоюзов
Вчера, 13:28
В программы здорового образа жизни вовлечено более 2,2 миллиона жителей Свердловской области. В 2024 году во всех муниципалитетах были внедрены муниципальные программы укрепления общественного здоровья, содержащие разделы по ограничению потребления алкоголя и никотинсодержащей продукции, формированию системы здорового питания и физической активности.
В регионе действует законодательство, содействующее здоровьесбережению жителей. Прежде всего, это закон о физической культуре и спорте, который закрепляет меры поддержки для спортсменов и тренеров, регулирует вопросы детско-юношеского спорта и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Закон об охране здоровья граждан содержит нормы о профилактике заболеваний, порядке оказания жителям региона медицинской помощи и обеспечении их лекарственными препаратами.
Заместитель губернатора Свердловской области — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова поблагодарила депутатов за внимание к вопросам здоровьесбережения уральцев и создание соответствующей нормативной базы.
"Скажу большое спасибо нашим законодателям и лично Людмиле Валентиновне Бабушкиной за такое внимание к этой теме. Свердловская область реализует комплекс мер нормативного регулирования, направленных на снижение доступности алкогольной и никотинсодержащей продукции, а также тонизирующих напитков. Очень надеюсь, что мы увидим положительные последствия такого подхода в борьбе с зависимым поведением и, конечно же, в продвижении ЗОЖ среди свердловчан", — сказала Савинова, ее слова приводит пресс-служба Заксобрания.
Темы XVII Уральского конгресса по здоровому образу жизни направлены на то, чтобы обратить внимание уральцев на важность заботы о себе и близких, занятий спортом и пользы активного отдыха.
В качестве эксперта — настоящего приверженца здорового образа жизни на конгресс был приглашен депутат Законодательного Собрания, мастер спорта международного класса, победитель ралли "Дакар", четырехкратный победитель ралли "Шелковый путь" Сергей Карякин. Он провел для гостей "Зарядку со звездой", делился личным опытом регулярных занятий спортом, правильного питания, отсутствия вредных привычек и соблюдения режима дня.
Мероприятия в области здравоохранения, физической культуры и спорта являются важной статьей расходов областного бюджета. Так, в 2024 году на эти направления было направлено 64,3 миллиарда рублей.
Заправка автомобиля на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В Свердловской области опровергли информацию о дефиците бензина
Вчера, 10:25
 
Свердловская областьСвердловская областьЕкатеринбургЛюдмила БабушкинаСергей Карякин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала