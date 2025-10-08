Биржевая цена на золото обновила исторический максимум

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Биржевая цена золота обновила исторический максимум, впервые превысив отметку в 4,05 тысячи долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.

Так, к 8:07 мск декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожал на 45,87 доллара, или на 1,15 процента, — до 4050,27 доллара за тройскую унцию. Максимально в ходе торгов стоимость драгметалла достигала 4051,55 доллара.

При этом декабрьский фьючерс на серебро прибавлял 1,69 процента, торгуясь на уровне 48,318 доллара за унцию.

Накануне биржевая цена золота закрепилась на отметке выше четырех тысяч долларов, также обновив рекорд. Во многом это связано с ситуацией в Соединенных Штатах, где из-за отсутствия согласованного бюджета часть госучреждений, финансируемых конгрессом, прекратили работу.

« "Рыночные настроения вокруг снижения учетной ставки в США и продолжающегося шатдауна правительства по-прежнему играют на руку золоту. Однако соблазн зафиксировать прибыль в районе отметки четырех тысяч долларов представляет потенциальный краткосрочный риск", — приводит агентство Reuters мнение аналитика KCM Trade Тима Уотерера.

Шатдаун также нарушает циркуляцию макроэкономической статистики. Так, на вторник была запланирована публикация данных о внешнеторговом балансе США, но этого не произошло.

Федеральная резервная система в том числе учитывает макростатистику при принятии решений о монетарной политике.