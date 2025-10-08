Рейтинг@Mail.ru
Биржевая цена на золото обновила исторический максимум - РИА Новости, 08.10.2025
08:27 08.10.2025
Биржевая цена на золото обновила исторический максимум
Биржевая цена золота поднимается в среду утром, впервые в истории превысив отметку в 4 050 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. РИА Новости, 08.10.2025
2025
Новости
сша, экономика, федеральная резервная система сша
США, Экономика, Федеральная резервная система США
Биржевая цена на золото обновила исторический максимум

Биржевая цена на золото превысила 4 050 долларов за тройскую унцию

© AP Photo / Mike GrollЗолотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Биржевая цена золота поднимается в среду утром, впервые в истории превысив отметку в 4 050 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.07 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 1,15% относительно предыдущего закрытия - на 45,87 доллара, до 4 050,27 доллара за тройскую унцию.
Максимально в ходе торгов эта стоимость достигала 4 051,55 доллара за тройскую унцию, что стало новым историческим рекордом.
Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 1,69%, до 48,318 доллара за унцию.
Днем ранее биржевая цена на золото закрепилась выше 4 000 долларов за тройскую унцию, также обновив рекорд. И во многом такие настроения на рынке обусловлены прекращением работы части госучреждений, финансируемых конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год (так называемым правительственным "шатдауном"), хотя вообще это не такая уж редкая ситуация.
"Рыночные настроения вокруг снижения учётной ставки в США и продолжающегося шатдауна правительства по-прежнему играет на руку золоту. Однако соблазн зафиксировать прибыль в районе отметки 4 тысяч долларов представляет потенциальный краткосрочный риск", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer).
Шатдаун в том числе нарушает циркуляцию макроэкономической статистики. Так, на вторник была запланирована публикация данных о внешнеторговом балансе США, но они не появились. А макростатистика в том числе учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решений о монетарной политике.
"Рост уровня неопределенности, как правило, способствует повышению цен на золото, и мы снова наблюдаем проявление этой тенденции", - заключает Уотерер.
